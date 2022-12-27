У кого больше? «Скакнувшие» счета за коммуналку в декабре повергли в шок барнаульцев

Подорожание в основном произошло за счет отопления

27 декабря 2022, 17:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Барнаульцы стали массово жаловаться на суммы за ЖКУ, пришедшие в декабре. Во многих квитанциях платежи выросли в 1,5-2 раза или на несколько тысяч рублей. К примеру, коммуналка в стандартной «трешке» поднялась сразу с 4,7 тысяч рублей до 7,7 тысяч рублей. «Виной» всему стал рост тарифов в первый месяц зимы, а также несколько холодных недель в конце ноября — начале декабре, когда увеличилось потребление тепла. Подробнее — в материале amic.ru.

Фото: vk.com/barneos22

Уже с понедельника, 26 декабря, барнаульцы стали получать от управляющих компаний платежки за декабрь 2022 года. Суммы многих горожан шокировали, о чем они не стесняясь в выражениях стали писать в соцсети и домовые чаты. Так, Андрей Краснощеков (трехкомнатная квартира в типовой девятиэтажке) рассказал, что платеж за месяц вырос сразу на 3 тысячи рублей. В ноябре он отдал за ЖКУ 6830 рублей, а в декабре — 9994 рубля. «Рост на 46%. Львиная доля в этом росте — плата за отопление, выросшее на 218% (было 2431, стало 5321)», — подчеркивает барнаулец. По сравнению с декабрем прошлого года рост составил 2176 рублей или почти 28%, настаивает Краснощеков.

Другая жительница Барнаула рассказала amic.ru, что людям в ее доме «пришли баснословные и неподъёмные суммы» за отопление в декабре. Так, у «двушки» в 45 кв. м в кирпичной пятиэтажке отопление с ноябрьских 1969 рублей сразу выросло до 3807 рублей. В итоге вся платежка (без учета света) увеличилась с 3767 рублей до 5869 рублей.

Еще у одного барнаульца коммуналка за декабрь (трешка 77,3 кв. м) составила 7650 рублей, тогда как в ноябре она была равна 4750 рублям. Причем почти все подорожание пришлось на строчку «Отопление». Так, в ноябре эта услуга обошлась в 1636 рублей, а в декабре — уже в 4489 рублей.

На это повлияли два фактора. Так, с 1 декабря у «Барнаульской генерации» выросли тарифы — с 2241,44 рублей за 1 Гкал до 2488,01 рублей. Вместе с тем выросло и потребление самой услуги. К примеру, вместо 0,73 Гкал по итогам ноября стало 1,8 Гкал в декабре. Это вызвано в том числе холодной погодой, стоявшей в конце осени. Тогда в СГК рассказывали: чтобы обеспечить домам необходимый объем тепла компания повышает температуру теплоносителя в трубопроводах. В частности показатель вырос на 13 °С, до 107 °С. С ростом выработки изменяется и расход топлива. Например, за сутки в конце ноября ТЭЦ-2 использовала на 15% больше топлива, чем ранее — примерно 4,8 тысяч тонн.

Напомним, с 1 декабря в Барнауле выросли тарифы на большинство жилищно-коммунальных услуг. Например, холодное водоснабжение теперь стоит вместо 24,02 рублей за «куб» 26,6 рублей, водоотведение подорожало с 20,84 рублей до 23,3 рубля, электроэнергия — с 3,81 до 4,15 рублей за кВт/ч, обращение с ТКО — с 68,34 рубля до 71,61 рубля.

До этого коммунальные услуги уже индексировали в 2022 году — с 1 июля. Объясняя внеочередное повышение, власти указывали, что теперь следующая индексация сдвигается по срокам на полтора года. Ее произведут не с 1 июля 2023 года, как планировалось ранее, а с 1 июля 2024 года.