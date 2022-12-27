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У кого больше? «Скакнувшие» счета за коммуналку в декабре повергли в шок барнаульцев

Подорожание в основном произошло за счет отопления

27 декабря 2022, 17:05, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Барнаульцы стали массово жаловаться на суммы за ЖКУ, пришедшие в декабре. Во многих квитанциях платежи выросли в 1,5-2 раза или на несколько тысяч рублей. К примеру, коммуналка в стандартной «трешке» поднялась сразу с 4,7 тысяч рублей до 7,7 тысяч рублей. «Виной» всему стал рост тарифов в первый месяц зимы, а также несколько холодных недель в конце ноября — начале декабре, когда увеличилось потребление тепла. Подробнее — в материале amic.ru.

Фото: vk.com/barneos22

Уже с понедельника, 26 декабря, барнаульцы стали получать от управляющих компаний платежки за декабрь 2022 года. Суммы многих горожан шокировали, о чем они не стесняясь в выражениях стали писать в соцсети и домовые чаты. Так, Андрей Краснощеков (трехкомнатная квартира в типовой девятиэтажке) рассказал, что платеж за месяц вырос сразу на 3 тысячи рублей. В ноябре он отдал за ЖКУ 6830 рублей, а в декабре — 9994 рубля. «Рост на 46%. Львиная доля в этом росте — плата за отопление, выросшее на 218% (было 2431, стало 5321)», — подчеркивает барнаулец. По сравнению с декабрем прошлого года рост составил 2176 рублей или почти 28%, настаивает Краснощеков.

Другая жительница Барнаула рассказала amic.ru, что людям в ее доме «пришли баснословные и неподъёмные суммы» за отопление в декабре. Так, у «двушки» в 45 кв. м в кирпичной пятиэтажке отопление с ноябрьских 1969 рублей сразу выросло до 3807 рублей. В итоге вся платежка (без учета света) увеличилась с 3767 рублей до 5869 рублей.

Еще у одного барнаульца коммуналка за декабрь (трешка 77,3 кв. м) составила 7650 рублей, тогда как в ноябре она была равна 4750 рублям. Причем почти все подорожание пришлось на строчку «Отопление». Так, в ноябре эта услуга обошлась в 1636 рублей, а в декабре — уже в 4489 рублей.

На это повлияли два фактора. Так, с 1 декабря у «Барнаульской генерации» выросли тарифы — с 2241,44 рублей за 1 Гкал до 2488,01 рублей. Вместе с тем выросло и потребление самой услуги. К примеру, вместо 0,73 Гкал по итогам ноября стало 1,8 Гкал в декабре. Это вызвано в том числе холодной погодой, стоявшей в конце осени. Тогда в СГК рассказывали: чтобы обеспечить домам необходимый объем тепла компания повышает температуру теплоносителя в трубопроводах. В частности показатель вырос на 13 °С, до 107 °С. С ростом выработки изменяется и расход топлива. Например, за сутки в конце ноября ТЭЦ-2 использовала на 15% больше топлива, чем ранее — примерно 4,8 тысяч тонн.

Напомним, с 1 декабря в Барнауле выросли тарифы на большинство жилищно-коммунальных услуг. Например, холодное водоснабжение теперь стоит вместо 24,02 рублей за «куб» 26,6 рублей, водоотведение подорожало с 20,84 рублей до 23,3 рубля, электроэнергия — с 3,81 до 4,15 рублей за кВт/ч, обращение с ТКО — с 68,34 рубля до 71,61 рубля.

До этого коммунальные услуги уже индексировали в 2022 году — с 1 июля. Объясняя внеочередное повышение, власти указывали, что теперь следующая индексация сдвигается по срокам на полтора года. Ее произведут не с 1 июля 2023 года, как планировалось ранее, а с 1 июля 2024 года.

Комментарии 85

  • 9992 рубля за 58 квадратов! С ума сошли?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • зато на теплотрассах в --20 не то что коты греются а травка зеленеет на земле над ними Когда этих из сгк брыльястых руководов с зарплатой далеко за 100 тыс возьмут за шкворень и в кутузку швырнут за потери которые никто не чешется утсранять, а оплачивают эти люди с дикими квитанциями !?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • выросшие тарифы в последний месяц зимы === Последний месяц зимы - Февраль или я что-то путаю?)))
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А нам по телеку рассказывают про замерзающую европу "за то у нас все хорошо"
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Вот так АК и занял 78 место по удобству жизни.Интересно, чиновники разного уровня что-нибудь думают о простых людях, о пенсионерах?Сомнения одолевают последние 30 лет.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Самое главное что народ башляет красноярским приблудам из СГК Клай доюот все кому не лень
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Давно понятно, что за квартиры платить придётся столько же, как и в "выгнивающей и вымерзающей гейропе", если ни в разы больше, как уже платим за вещи и еду.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • За ноябрь отопление было 3974 общая коммуналка была 7400 Сейчас отопление 7700 общая коммуналка 12000 квартира 3 66м
    27 декабря, Гость   Ответить
  • У нас за 30 кв. пришло 6838 р., посчитали, что вместе с платежами за 3 телефона, интернет получится почти десятка. Видимо отметив Новый год мы дальше плавно перейдём на лечебное голодание.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Да сколько же можно удавку на нашей шее затягивать?!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • И дальше голосуйте за едросносню
    27 декабря, Гость   Ответить
  • пусть ПРОКУРАТУРА займется этими ценами!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Голосовали за ЕР? Получите! Распишитесь!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Про субсидии. В ноябре пришло письмо из соцзащиты о назначении субсидии на очередной период. В нем ни слова о том, что субсидию-то назначили, но из ноябрьской выплаты вычтут 800 с чем-то рубликов. На моё ноябрьское письмо пришел ответ из соцзащиты, датированный 20 декабря. Суть можно заключить в одном предложении: Мы посмотрели на сентябрьскую фактическую оплату /когда управляющая компания не выставляла нам счет за отопление, а включила его в октябрьскую квитанцию/ и посчитали, что субсидия за октябрь должна быть уменьшена на 800р и далее рассчитывали исходя из фактической оплаты за сентябрь. Причем не сообщили об этом сразу, в октябре. А объяснили только в конце декабря. Как я понимаю, соцзащита таким образом делает выплаты за 2022 год меньше. Исходя из этого, Москва даст Алтайскому краю в следующем 2023году меньше, чем необходимо денег на субсидии. Соответственно, в крае вырастет социальная напряженность. Кому это выгодно?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ВОТ ЗАДОЛБАЛИ НАШ ЦАРЬ ОЗАБОТИЛСЯ КАК ТАМ ЕВРОПА ТАМ ДЕТИШКИ ДОМИШКИ СМ. ТВ.А ВАМ РОССИЯНЕ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ НАДО ЕЩЕ ПОТЕРПЕТЬ ВЕДЬ ГОД БЫЛ ТРУДНЫЙ ДА И НА ХЛЕБУШЕК ХВАТАЕТ ТЕРПИТЕ ХОЛОПЫ ТОЛИ ЕЩЕ БУДЕТ
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Эти твари перешли красную черту НАРОДА!!!!!!!!!!!!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Согласен, прокуратура должна заняться этими ценами за коммунальные услуги. Это уже перебор
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Ну и что защищать в этой стране, нищету.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Лиж бы не было войны ...
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Так нам всем и надо.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Местная власть и в ус не дует у них зарплаты заоблачные, льготы и за коммуналку платить не будут такие суммы, а томенко только в речах бисером рассыпается и улыбается. Писать надо в прокуратуру, а депутаты не помогут одна говорильня хоть суслова, хоть пру акова одна халва.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • За роскошь надо платить повышенно
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Я сравнила за три года гк кал. Никогда такого не было, самое большое потребление было в январе, мы все знаем, что платим за 10 дней декабря, и весь январь, и то было меньше. Строка за отопление составляет 47% от общей суммы. Это вопрос к прокуратуре, нужна проверка. А что будет в январе? Добавят кап ремонт, и пересчитают СОИ за весь год. Вместо 15%, получили почти 50% Залезем в такие долги, люди просто не смогут заплатить или в знак протеста.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Что б за месяц квартира в 50- 60 КВ м получила 1,8-2 ггкал тепла, там термовзрыв будет! Вот это сколько. Все морозы отапливал 67 квадратов, сгорело 1,5 кубометра сырой берёзы, колотой, сложенной в поленницу. Денег это стоило 3,5 тыс . Рублей
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Всем, голосовавшим за Единую Россию, посвящается
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Иосиф Виссарионович уже бы приказал разобраться и привлечь " недобросовестных товарищей"...
    27 декабря, Гость   Ответить
  • да что вы все плачетесь? к величию нужно идти преодолевая трудности...
    27 декабря, Гость   Ответить
  • "Например, за сутки в конце ноября ТЭЦ-2 использовала на 15% больше топлива, чем ранее — примерно 4,8 тысяч тонн." А платёж в 2 раза вырос, а не на 15%!!!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, А теперь обоснуй при чем тут ЕР.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • 9992 рубля за 58 квадратов! С ума сошли? - пф... Я сейчас зашла, посмотрела - мамина "однушка", 30 квадратов. 5500. 5500, Карл! Без электричества... Отопление - больше чем в два раза поднялось.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • 9992 рубля за 58 квадратов! С ума сошли?======нормальная, даже низкая сумма, вы же не на экваторе живете, люди, подающие вам тепло тоже жить хотят достойно
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Все претензии нужно адресовать прежде всего Деду Морозу. У меня отопление автономное газовое, так потребление газ в декабре было вдвое больше, нежели в предыдущем месяце. Да и всегда декабрь и январь были самыми холодными месяцами, когда и расходы на отопление самые значительные.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Вот это самый нормальный комментарий. Выход с Тэц и приход к конечному потребителю этих Гкал. Потери на потребителя?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Это новогодний подарок к выросшему МРОТу
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Путин- уникальный президент! Ни при одном главе государства не было такой инфляции, как при Путине. Что тут можно сказать? Надо хорошенько думать, прежде чем голосовать за Путина и партию власти- ,,Единая Россия".
    27 декабря, Гость   Ответить
  • За 28 кв.м платежка 5800, цензурной лексики не хватает
    27 декабря, Гость   Ответить
  • В самом нищем и дотационном регионе Сибири, с такими мизерными зарплатами и так резко взвинтить тарифы на теплоносители? Вы что там совсем наверху, сдурели совсем? Зачем усиливаете социальную напряженность населения? С каких шишов теперь пенсионерам оплачивать озверевшие тарифы?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Да вы просто дружно не платите и коммунальщики обсеруться
    27 декабря, Гость   Ответить
  • бабы спорили на даче, у кого пизда лохмаче
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Новосибирск, город куда интереснее в плане доходов населения. Тариф на отопление с декабря 2022 года 1873,08. Что отличается от нашего города, столицы региона в чуть ли не в самом низу рейтинга доходов по стране, на 615 рублей или 32%. Когда можно ждать, что жители Барнаула будут получать зарплату выше чем в Новосибирске на треть? Про транспортный налог тоже можно умолчать. Перемудрили что-то там наверхах или СГК сильно всех поим... кхм... обыграло... И ещё и продолжают им города отдавать в крае. Это что бы жизнь малиной не казалась и протестные настроения росли? Декабрь так-то ещё короткий месяц в плане учёта, какие платежки в январе придут. Вот народ порадуется.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • С каких шишов теперь пенсионерам оплачивать озверевшие тарифы?----------------------------------КРЕДИТ. Больше нет вариантов. Если субсидию на зимний отопительный сезон назначили по фактическому потреблению за месяц без отопления. И об этой "гениальной" задумке соцзащита прислала ответ на 2 страницах(с перечислением документов, по которым в РФ назначается субсидия). Причем письмо о назначении субсидии от 11 ноября прислали 18 ноября(по электронной почте). Неделя, чтобы послать готовое письмо по интернету!!! Это что? А потом ответ на письмо с просьбой разъяснить, как так вышло, вообще потратили месяц! Отослали аж 20 декабря! Теперь праздники. Следующего ответа , полагаю, ждать в феврале. Если сподобятся пересчитать, то может в марте. Как платить за ЖКХ? А в квитанциях ЖКХ никак не отражено то, что они не выплатили в полном объеме. Там пропечатаны другие суммы. Они просто издеваются над нами!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Пипс схавает, а летом ещё добавят
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А что вы хотите? Город застроен "элитарными" бетонными курятниками с панорамным остелением "а-ля тут у нас анталия" и внешними стенами в один силикатный блок и слой утеплителя, как в тропическом Сочи. Протопить всё это "элитарное" великолепие нужны недюженные килокалории. отсюда и счета, как за коттедж на рублевке. И то ли еще будет!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Люди добрые помогите мне разобраться: Я живу в в однокомнатной квартире пос.Южный ,Белинского,14,вот уже который день подряд,какие то жильцы выключают отопление в комнате ,батарея холодная всю ночь ,по стояку проходят две трубы (тонкие),одна тонкая труба горячая другая холодная,так всю ночь,каждое утро,где- минут 15,20 девятого утра ,тепло включается батарея,батарея снова горячая горячая ,так каждое утро,все жильцы по стояку молчат ,наверное никто не мерзнет,я уже старенькая ,уже 80 годок пошел, звонила неоднократно раз и ходила в управляющую компанию (ЮЖКОМ-СЕРВИС)
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Ждем квитанции в Рубцовске. У нас отопление самый высокий тариф. Страшно подумать, что насчитают. Где брать деньги???? Субсидию считают в Алтайском крае странным образом. Нужно уже писать в прокуратуру.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Отвечать за созданную в столице края социальную напряжённость будет губернатор? В помощь ему прокуратура! Трёхкомнатная 60 кв. м, расход тепла в калориях увеличился почти в 2 раза в этом месяце, платёжка выросла с 5.700р. до 8000!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Так вот,в диспетчер компании по хамски отчитала ,переходя на крик,что они не не отключают тепло и она ничего н не знает и это ее не волнует и не интересует и я сама должна сама разобраться,кто и почему на ночь выключают тепло,т.е я должна идти и разговаривать с сантехниками ,с мастером и с гл. инженером УК,и это мои проблемы.Где то летом и по осени делали ремонт в квартирах по стояку 1 и 2 этажа,я думаю меняли батареи и поставили переключатели,я не представляю как пойду с этими жильцами разбираться- такие мордовороты там живут,меня очень удивляет - почему молчат все жильцы остальных квартир,может быть во всех этих в однокомнатных квартирах живут молодые и им не холодно . Вот так мы живем,нет между нами взаимоподдержки и уважения друг другу. Может в этих квартирах установлены теплосчетчики ? и УК разрешило их поставить?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Бабулечка пройдитесь по соседям по вашему стояку снизу до верху, у кто-то из них перекрывает батарею на ночь, а батарея видимо без перемычки и так перекрывается стояк. Кому-то из ваших соседей жарко. Если у вас есть внутридомовой ЧАТ в ВАЦАПЕ обозначте проблему, перечислив номера квартир. Может быть достучитесь до совести.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Надо не платить до конца января, это и по закону и сверхприбылей система ЖКХ-ОПГ не получит.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А что случилось? А что такое? Почему это это всё происходит????? как говориться цап царап??????
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Хоть бы 1 из комментаторов посмотрел, в какие периоды проходит начисление. Показание снимаются в определенный период- в основном это 19-21 число месяца. Что мы видим в итоге в декабре? Правильно-весь морозный период ноября и 20 дней декабря попал в квитанцию, соответственно увеличилось потребление. А тарифы выросли, как и говорили ранее на 10%. В итоге имеем совокупность факторов в виде низких температур и тарифа, причем тариф не так сильно повлиял на квитанцию, как погода. На примере одного из комментариев распишу: в ноябре отопление было 3974 руб. (при введении тарифа с 1 ноября было бы 4371- плюсом 394 руб. К квитанции, при прочих равных). Ставьте метеозависимые счётчики, заставляйте УК регулировать отопление и будет Вам счастье. А бесплатно никто ничего делать не будет.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • СГК совсем озверели. С чего пенсионерам платить, да и людям с нищенской зарплатой Алтайского края? Мы не можем сами себе ее повысить как депутаты. Звонила мама-пенсионерка, практически плачет, за квартиру 44 КВ.м отдала 7500. При пенсии в 19000 на что жить остаётся? У меня тоже зарплата немногим около 30000 + ребенок на иждивении. Свою квитанцию ещё не видела, но чувствую ничего хорошего там не будет.... С чего людям платить то? Или меньше есть? Чтобы кто-то свое ненасытное брюхо все набивал, да набивал. А ещё Европу вспоминаем, как там все плохо с тарифами. Так у нас не лучше!Последние штаны с народа снять готовы.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, естественно не на экваторе. Давайте тогда и зарплату "северную" и пенсию с надбавками. Тысяч 100000, и тогда такие тарифы уже не будут казаться дикими. Ато если кто-то из СГК хочет жить достойно, то остальные, заплатив половину своих доходов за отопление и услуги ЖКХ должны умереть. Потому, что оставшихся денего хватит только на хлеб и пакет молока ежедневно, в лучшем случае....
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, чтобы она заинтересовалась нужно массово туда писать. Я так понимаю 70% населения Барнаула не в состоянии оплачивать такие баснословные суммы в квитанциях, и зарплата ни у кого на 50% в один мах не выросла, чтобы данное повышение прошло безболезненно
    28 декабря, Гость   Ответить
  • СГК ,которым руководил американец Степа Солженицын, входит в СУОК,который в 90-х оприходовал себе некий Мельниченко, проживающий ,по-моему, в Швейцарии.Ну и чего мы хотим.Сами выбрали капитализм.Вам коммунисты неоднократно говорили, что капитализм - это нечестный строй, обдираловка простых людей, ,но нам хотелось жвачки, джинсов и 100 видов колбасы.Получили.Много вы можете купить всех прелестей капитализма.Вот и жуем.А нами помыкают олигархи и их подельники среди крупных чиновников.Я удивляюсь, куда смотрят депутаты разных уровней. Есть одна серьезная причина,которую нам надо понять в повышении тарифов? у Мельниченоко отобрали яхту.Срочно к лету надо новую построить.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Президенту Российской Федерации Владимиру Путину пожаловались на высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Глава государства отреагировал на это обращение. «Мы обязательно с этим [вопросом] поработаем», — отметил он на «Прямой линии».
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, СПАСИБО!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • В новостях федерального канала уверенно вещали, что рост цен на коммуналку будет незначительным и не превысит в среднем 350 рублей на семью.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Вы еще телек смотрите и верите что там вещают??? наивные
    28 декабря, Гость   Ответить
  • "плата за отопление, выросшее на 218% (было 2431, стало 5321)"____вот только УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 119%
    28 декабря, Гость   Ответить
  • горлопаны, вы не только сумму озвучивайте, но и количество Гкал.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • ПРОКУРАТУРА!!!!Ждем вашей реакции!!!Обратите внимание,хотя бы сделайте вид проверки!!! скоро за хату по 40 тысяч вываливать будем в месяц?????!!!!!!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • И че вы тут орете? тут никто вам ничего не сделает. Во время администрация себе окна забронировала.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 119% - как много дураков вокруг. видимо выгнали из школы до того как там учили % считать?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • горлопаны, вы не только сумму - Да пусть прооруться, спать будут крепче. Истерички.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • В самом нищем регионе самые высокие цены на электроэнергию, газ, прочие услуги ЖКХ !!!! У нас привластные руководители ЖКХ контор совсем страх потеряли ??? Эй СГК - на яхту не хватает?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • горлопаны, вы не только сумму озвучивайте, но и количество Гкал. ***** А то, что эти самые "Гкал" никак никем проконтролировать невозможно понять мозгов не хватает? Их вообще, что называется, "от винта" пишут!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • скоро за хату по 40 тысяч вываливать будем в месяц?????!!!!!! **** А разве это раньше было непонятно?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Тут выход только один-НЕ ПЛАТИТЬ!!!!!! НО не платить надо бОльшей части населения города,а это нереально,потому что все стиснут булки и понесут гроши кровные (иногда последние) этим дармоедам!Следовательно круг замкнулся... Улыбаемся и ПАШЕМ на благо ЖКХ и иных неуважаемых мира сего!!!!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Их вообще, что называется, "от винта" пишут!-------ты у мамы дурачек? или дурочка?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • что все стиснут булки и понесут - покажите пример. расслабьте булки
    28 декабря, Гость   Ответить
  • у мамы дурачек? или дурочка? - оно еще не определилось
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Ребята, ну вы и гоните лошадей, за ноябрь платил 30кв 2660р за все и отопление включено 1200р, за декабрь на 400р дороже за все 3080р, вы что гоните то, был тариф за гиг 2241 стал 2499, у меня за месяц 0,55 гига, если вы плять живете в 60 кв и дом где мало квартир, понятно вы и будете платить дороже, вы же зажиточные люди)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • ты у мамы дурачек? или дурочка? ***** В отличие от идиотов прекрасно осознаю жуткие реалии нашего бандитско-воровского зазеркалья.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Да, цифра конь конечно, неприятно. Батареи раскаленные, приходится перекрывать, квартира греется только от стояков и байпаса и в комнатах 26 градусов. Зачем так кочегарят то ? Чтобы тупо калории улетали в атмосферу, но зато бабки капали хорошие на счета снабжающей конторы ? Молодцы, хорошо устроились.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, - покажите пример. расслабьте булки....и покажу...платить НЕ БУДУ! Ибо НЕЧЕМ!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Да что там 9992 рубля за 58 квадратов, за 40 квадратов 8800, где это видано!?!?!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • а разве у нас еще нет закона, запрещающего без стеснения выражать свои мысли, обиды и тд? недоработка однако
    28 декабря, Гость   Ответить
  • прекрасно осознаю жуткие реалии - и? что вы сделали от себя
    28 декабря, Гость   Ответить
  • нет закона, запрещающего без стеснения выражать - Мы над этим работаем, спасибо за идею.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Скоро пенсии хватать не будет, что будем делать
    28 декабря, Гость   Ответить
  • У пенсионеров льготы есть и субсидии.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, У пенсионеров льготы есть и субсидии. --- И сколько они в рублях составляют, а, умник, мля?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • В СГК объяснили, откуда у барнаульцев взялись рекордные суммы за тепло---отмазка как дыра в ж.пе есть у каждого
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, помимо жкх, еще нужно посмотреть, как нам аукнет торговля на продукты, там ведь тоже получат огромные счета за Гкл и киловаты
    28 декабря, Гость   Ответить
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