Курчавый гриб нашли на Алтае, похожий на огромную съедобную белую розу
Этот гриб в природе встречается редко
25 августа 2022, 11:15
Житель Алтая нашёл редкий гриб, занесённый в Красную книгу большинства регионов России и европейских стран, рассказали в паблике «Грибники Барнаула и Алтайского края».
«Cпарассис курчавый», — пояснили в паблике.
Как уточняет «Грибник.инфо», это съедобный гриб, в природе встречается редко — в древесной коре можно увидеть раз в несколько лет. Другие названия: дрягель курчавый, спарассис курчавый или капустный, заячья капуста, боровая капуста, гриб кочан или баран.
Странный гриб нашли на Алтае / Фото: grib22rus
Кстати, ранее жители Алтая рассказали про «урожай редких грибов», которых даже грибники ни разу не видели.
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