Курчавый гриб нашли на Алтае, похожий на огромную съедобную белую розу

Житель Алтая нашёл редкий гриб, занесённый в Красную книгу большинства регионов России и европейских стран, рассказали в паблике «Грибники Барнаула и Алтайского края».

«Cпарассис курчавый», — пояснили в паблике.

Как уточняет «Грибник.инфо», это съедобный гриб, в природе встречается редко — в древесной коре можно увидеть раз в несколько лет. Другие названия: дрягель курчавый, спарассис курчавый или капустный, заячья капуста, боровая капуста, гриб кочан или баран.

Странный гриб нашли на Алтае / Фото: grib22rus

Кстати, ранее жители Алтая рассказали про «урожай редких грибов», которых даже грибники ни разу не видели.