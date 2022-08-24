На Алтае «урожай редких грибов», которых даже грибники ни разу не видели
Гриб несъедобный, но очень красивый
24 августа 2022, 11:17
Жители Алтайского края начали часто встречать гриб звездовик, рассказали в паблике «Грибники Барнаула и Алтайского края».
«Гриб звездовик — несъедобен! Повстречал сегодня», — написал местный житель вечером 23 августа.
В комментариях отметили, что звездовиков «в этом году вообще урожай на каждом шагу». Примечательно, что многие грибники даже не знали о существовании такого редкого гриба.
Гриб звездовик / Фото: vk.com/grib22rus
Как уточняет «ВикиГриб», при созревании гриба наружная оболочка разрывается и становится похожей на звезду, внутри которой находится спороносный мешок.
Ранее в Барнауле нашли самый красивый гриб: «Милашка нежнейшей красоты».
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