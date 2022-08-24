На Алтае «урожай редких грибов», которых даже грибники ни разу не видели

Жители Алтайского края начали часто встречать гриб звездовик, рассказали в паблике «Грибники Барнаула и Алтайского края».

«Гриб звездовик — несъедобен! Повстречал сегодня», — написал местный житель вечером 23 августа.

В комментариях отметили, что звездовиков «в этом году вообще урожай на каждом шагу». Примечательно, что многие грибники даже не знали о существовании такого редкого гриба.

Гриб звездовик / Фото: vk.com/grib22rus

Как уточняет «ВикиГриб», при созревании гриба наружная оболочка разрывается и становится похожей на звезду, внутри которой находится спороносный мешок.

Ранее в Барнауле нашли самый красивый гриб: «Милашка нежнейшей красоты».