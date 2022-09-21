Медуза: жители Алтайского края могли увидеть старт ракеты-носителя «Союз-2-1А»

21 сентября с космодрома Байконур произошёл пуск ракеты-носителя «Союз-2-1А» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-22». Жители Алтайского края могли заметить «медузу», которая образовалась от полёта корабля, на котором на МКС отправились Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Фрэнк Рубио.

Полёт космического корабля «Союз МС-22» был виден над юго-западной частью Сибири, Алтаем и Казахстаном. В европейской части страны будет видно парный пролёт МКС и «Союза».

Запуск состоялся в 16:54 по московскому времени. Появление «медузы» объясняется влиянием светила: реактивные газы оказались подсвечены Солнцем, находящимся под горизонтом.

«Медуза» была видна примерно через пять минут после запуска по траектории Астана — Караганда — Алтай. Также наблюдать «медузу» можно было из Новосибирска, Омска, Барнаула, Горно-Алтайска, Кызыла, Алматы. Одновременно с «медузой» было видно падение сгоревших второй и третьей ступеней ракетоносителя.