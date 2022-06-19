Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликовала пресс-служба мэрии.

«Дорогие медики!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Во все времена ваша работа была и остается одной из самых уважаемых и востребованных. Именно врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров сегодня с полным правом можно назвать героями нашего времени.

Постоянная готовность прийти на помощь, необходимость в кратчайшие сроки принимать правильные решения требуют колоссальной ответственности и максимальной отдачи сил, энергии ради спасения жизни и сохранения здоровья людей.

Свой профессиональный праздник многие из вас проведут на рабочем месте — у операционного стола, в больничной палате, машине скорой помощи — оказывая помощь заболевшим.

Искренне благодарен вам за верность призванию, доброту и заботу. Особая признательность — ветеранам отрасли, чей опыт помогает сохранить лучшие традиции отечественного здравоохранения, служит примером для новых поколений специалистов.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, душевного тепла. Пусть никогда не покидает вас стремление помогать людям, пусть ваши сердца будут всегда наполнены любовью и милосердием!".

Ранее поздравления медикам направили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко.