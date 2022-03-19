Минтранс Алтая судится с перевозчиком в Новоалтайске, на которого жаловались пассажиры

Министерство транспорта Алтайского края пока не может разорвать контракт с компанией ООО «Новоалтайское Пассажирское предприятие», которое обслуживает маршрут № 134. Сейчас перевозчик пытается отстоять в суде право работать на маршруте, поэтому до его решения продолжает перевозить пассажиров, сообщили amic.ru в пресс-службе Минтранса Алтайского края.

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Общество Минтранс разорвал контракт с перевозчиком в Новоалтайске, на которого пожаловались Томенко

Ранее ведомство разорвало контракт с транспортной компанией из-за постоянного нарушения графика движения транспорта по данному маршруту. Разрыв договора произошёл на фоне коллективного обращения жителей села Новогорского на имя губернатора Виктора Томенко, в котором они пожаловались, что по 40 минут не могут дождаться транспорта. В результате в ведомстве решили отказаться от услуг компании.

По словам жителей Новогорского, во второй половине дня уехать из посёлка или приехать в него — большая проблема: автобус приходится на морозе ждать по 40 минут. Чтобы обратить внимание на ситуацию, местные жители написали коллективное обращение, которое направили в администрацию Новоалтайска, в Министерство транспорта Алтайского края и региональную прокуратуру. Кроме того, в интернете на сайте change.org появилась петиция с просьбой организовать движение общественного транспорта из Новогорского в Новоалтайск и Барнаул.