Минтруд: безработица в России достигла минимального уровня

Безработными в России на 1 июня зарегистрированы 679 тысяч человек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

Чиновница подчеркнула, что по последним данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле составил всего 4% — минимальное значение за последние десять лет. Число безработных составило 3 миллиона человек, почти на 23% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Если мы говорим о зарегистрированной безработице, по данным на 1 июня, это 679 тысяч человек, практически это та же численность, которая была на 1 марта», — сказала Мухтиярова.