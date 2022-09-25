Первые мобилизованные отправляются из Барнаула в воинские части для прохождения военной подготовки сегодня, 25 сентября, сообщает мэрия.

Призванные граждане прибывают на пункты предварительного сбора, расположенные по бульвару 9 Января, 99, (ДК «Октябрьский») и улице Антона Петрова, 146а (ДК города). Там их регистрируют сотрудники военкомата и консультируют по возникающим вопросам.

Работу этих пунктов проверил барнаульский градоначальник Вячеслав Франк. Мэр отметил, что здесь дежурят медработники, организована доставка питьевой воды и соблюдаются необходимые саннормы. Кроме того, всем мобилизованным раздадут сухпайки.

Фото: barnaul.org

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в вооружённые силы призовут 300 тысяч резервистов.

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