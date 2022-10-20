На Алтае мать и жена уже месяц пытаются вернуть мобилизованного многодетного мужчину

Мобилизованного жителя Рубцовска пытаются вернуть домой родственники, но не могут добиться ответа в местном военкомате, пишет «Блогерша Рубцовск».

«Мама и жена мобилизованного Андрея Гаврилина уже месяц пытаются вернуть его домой. Однако не находят понимания в рубцовском военкомате. Заявления теряются, каждый день родственники получают разную информацию, но результат один — сын, у которого мать-инвалид и трое детей, в том числе новорождённый, находится в Омске», — говорится в сообщении.

19 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многодетные отцы, у которых трое и более детей, освобождены от частичной мобилизации.

«Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы троих и более детей должны быть освобождены от мобилизации. Важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба», — подчеркнул Володин.

По его словам, на сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов — они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.