Володин рассказал, сколько многодетных отцов вернули из воинских частей домой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, сколько многодетных отцов, призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой. Пост на эту тему он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Многодетные отцы (с тремя и более детьми) освобождены от частичной мобилизации. Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны», — написал Володин.

Он добавил, что в ведомстве подтвердили освобождение многодетных отцов от частичной мобилизации. По его словам, уже удалось вернуть домой более 9500 мужчин, которые воспитывают троих и более детей.

Ранее уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин рассказал, что более сотни жителей, призванных в рамках частичной мобилизации, вернулись домой.