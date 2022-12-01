На Алтае от сильного мороза пошли трещины по земле

Жители Камня-на-Оби стали замечать, как на улицах от холодов трескается земля, пишут «Каменские известия».

«Этого и следовало ожидать. Такой мороз, а снега нет», — отметили в комментариях.

По словам местных жителей, трещины они встречают повсеместно и несколько раз в день.

Ранее жителей Алтая предупредили о страшных ночных морозах, которые придут после 1 декабря.