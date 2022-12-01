На Алтае от сильного мороза пошли трещины по земле
Такое случается, когда мороз есть, а снега нет
1 декабря 2022, 08:15
Жители Камня-на-Оби стали замечать, как на улицах от холодов трескается земля, пишут «Каменские известия».
«Этого и следовало ожидать. Такой мороз, а снега нет», — отметили в комментариях.
По словам местных жителей, трещины они встречают повсеместно и несколько раз в день.
Ранее жителей Алтая предупредили о страшных ночных морозах, которые придут после 1 декабря.
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