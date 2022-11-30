Страшные ночные морозы ждут жителей Алтая после 1 декабря
Похолодает до -38 градусов
30 ноября 2022, 08:30, Никита Черников
Укрепления морозов стоит ждать жителям Сибири после 1 декабря, сообщает Primpress.
По данным издания, с началом календарной зимы по ночам будет холодать до -38 градусов, а в светлое время суток ожидается порядка 18-23 градусов ниже нуля.
«Это касается как Новосибирской и Томской областей, так и Алтая», — сказано в публикации.
Ранее жители Республики Алтай рассказали, что в нескольких населённых пунктах на днях было 50-55 градусов мороза.
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