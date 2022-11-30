Страшные ночные морозы ждут жителей Алтая после 1 декабря

Укрепления морозов стоит ждать жителям Сибири после 1 декабря, сообщает Primpress.

По данным издания, с началом календарной зимы по ночам будет холодать до -38 градусов, а в светлое время суток ожидается порядка 18-23 градусов ниже нуля.

«Это касается как Новосибирской и Томской областей, так и Алтая», — сказано в публикации.

Ранее жители Республики Алтай рассказали, что в нескольких населённых пунктах на днях было 50-55 градусов мороза.