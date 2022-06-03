На Алтае задержали опасные помидоры из Казахстана
Партию томатов весом 14,5 тонны с южноамериканским карантинным насекомым нашли сотрудники Россельхознадзора в Алтайском крае
С конца мая по начало июня специалисты ведомства проверили почти 1000 тонн подкарантинной продукции, завозимой из-за границы на Алтай, сообщают в Россельхознадзоре.
Среди проверяемых продуктов была обнаружена та самая партия казахстанских помидоров, поражённых южноамериканской томатной молью. Груз изолирован и сейчас решается вопрос — уничтожить эти 14,5 тонны томатов, вернуть в Казахстан или как-то ещё использовать.
С начала 2022 года в Алтайском крае выявлена уже четвёртая партия поражённых вредными организмами помидоров из этой страны.
Что такое южноамериканская томатная моль и чем она опасна
Томатная минирующая моль — опасный вредитель паслёновых, к семейству которых относятся помидоры, баклажаны, сладкий перец, картофель и др.
Моль, а точнее её гусеницы, повреждают листву и даже сами плоды томатов. В разных странах против этого вредителя используют различные методы борьбы, включая и специально разводимых хищных клопов.
В России томатная моль появилась в 2010 году и была замечена в Краснодарском крае, Дагестане, Адыгее и Башкирии.
Напомним, что в конце мая в Мамонтовском районе Алтайского края посадки атаковали полчища рапсового листоеда.