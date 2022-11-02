На выходных в Алтайском крае будут внимательнее следить за охотниками

В Алтайском крае в выходные усилят надзор за лесами. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

В министерстве отметили, что праздничные дни, а также первый снег, на котором остаются следы животных, могут привлечь в лес любителей незаконной охоты.

«Поэтому для обеспечения правопорядка усилена работа по патрулированию охотугодий: в помощь госохотинспекторам и производственным инспекторам подключились бойцы Росгвардии. Рейды будут осуществляться на протяжении всех праздничных и выходных дней», — сказано в сообщении.

В Минприроды призвали соблюдать правила и сроки охоты, а также напомнили, что охота на территории особо охраняемых природных территориях запрещена.