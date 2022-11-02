На выходных в Алтайском крае будут внимательнее следить за охотниками
Праздничные дни и первый снег могут привлечь любителей незаконной охоты
2 ноября 2022, 14:30, Илья Звягинцев
В Алтайском крае в выходные усилят надзор за лесами. Об этом сообщили в региональном Минприроды.
В министерстве отметили, что праздничные дни, а также первый снег, на котором остаются следы животных, могут привлечь в лес любителей незаконной охоты.
«Поэтому для обеспечения правопорядка усилена работа по патрулированию охотугодий: в помощь госохотинспекторам и производственным инспекторам подключились бойцы Росгвардии. Рейды будут осуществляться на протяжении всех праздничных и выходных дней», — сказано в сообщении.
В Минприроды призвали соблюдать правила и сроки охоты, а также напомнили, что охота на территории особо охраняемых природных территориях запрещена.
Комментарии
Новости партнеров