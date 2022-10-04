Депутаты АКЗС отдадут дневной заработок на обеспечение мобилизованных и поддержку их семей

Депутаты и сотрудники АКЗС на оперативном совещании приняли решение передать дневной заработок на обеспечение мобилизованных и поддержку их семей, сообщает краевой парламент. С соответствующей инициативой выступил председатель АКЗС Александр Романенко.

«Предлагаю депутатам краевого Законодательного собрания, работающим на постоянной основе, сделать первый взнос. Если нет возражений, начнём с однодневного заработка», — обратился спикер к членам парламента.

Депутаты также подключились к сбору средств и формированию помощи военнослужащим и их семьям в городах и районах края.

Кстати, ранее парламентарии уже передавали собственные средства, а также организовали фонд, куда деньги перечисляли предприятия. Это позволило отправить несколько тонн грузов для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также военнослужащим из Алтайского края.

Ранее Романенко рассказал о поддержке мобилизованных в Алтайском крае и подчеркнул, что важна не только материальная, но и моральная поддержка тех, кто призван из запаса.