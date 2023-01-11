Названы причины, мешающие жителям Алтая влиться в работу после новогодних праздников

Четверть опрошенных не хотят встречаться с коллегами и руководством после длинных выходных

11 января 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителям Алтайского края после новогодних праздников трудно вернуться на работу из-за нарушения режима сна и питания, а также нежелания встречаться с коллегами, пишет «Зарплата.ру».

«36% жителей края признались, что испытывают дискомфорт при мысли о выходе на работу, из них 68% охарактеризовали своё состояние как лёгкую тревогу, а 18% — как сильное нежелание работать. У 71% респондентов за время новогодних выходных график утренних подъёмов сбился более чем на два часа, у 22% — более чем на четыре часа. Кроме того, 93% признались, что в праздники сильно нарушили обычный режим питания», — выяснили социологи.

73% жителей края испытывают нежелание возвращаться на работу из-за ранних подъёмов и, как следствие, нехватки сна. 33% не хотят решать будущие рабочие задачи. 31% жалуется, что в рабочем режиме им не хватает времени на семью. Ещё 29% не хотят встречаться с коллегами и руководством, а 17% угнетает перспектива долгой дороги на работу.

Большинство (78%) призналось, что лёгкое эмоциональное расстройство перед возвращением на работу возникает после каждого отпуска или длинных выходных.

Опрос проводился с 5 по 10 января среди 1967 респондентов в возрасте от 25 до 55 лет, в том числе в Алтайском крае.