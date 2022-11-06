Не стал скрываться: мобилизованный из Алтайского края рассказал о жизни после призыва

Мобилизованный житель Барнаула Дмитрий рассказал о жизни в воинской части. Как пишет «Алтайская правда», мужчина признался, что за плечами у него военное прошлое, а когда объявили мобилизацию — он не стал скрываться.

Сейчас он числится в управлении батальона. Военнослужащий отметил, что большая часть его команды в армию пришли добровольно. Кто-то ради этого даже скрывал болезни.

«Самому младшему 20, старшему — 59. Все с военным опытом. Каждый держал оружие, некоторые служили в Чечне и Сирии», — рассказал Дмитрий.

Мужчина подчеркнул, что мобилизованные живут в хороших условиях. Люди приезжают уже собранными, некоторым обмундирование выдают в воинской части.

Кроме того, по его словам, люди присылают мобилизованным тёплые вещи, обувь, спальники, а также детские письма и рисунки со всех уголков страны.

«Это трогательно и приятно. Придаёт сил и уверенности. Не знаю, сколько среди нас верующих, но почти каждый приехал с крестом и маленькой иконкой. Вера крепнет», — заключил барнаулец.