Несколько улиц в Бийске затопило из-за дождей

В Бийске несколько улиц затопило после дождей. Об этом рассказали пользователи в социальных сетях.

Потоп произошел в парке за ГДК. Здесь, по словам горожан, подтопило пешеходные зоны. Местами лужи образовались прямо вокруг лавочек.

В сообществе «Бийск. Субъективно» горожане рассказали о потопе на переулке Омском, где под воду ушли пешеходные переходы.

Затопило и улицу Социалистическую. В сообществе «Наш Бийск» пользователи отметили. что здесь в воде плавают номерные знаки, которые потеряли проезжающие по улице водители.

Ранее о потопе на одной из улиц рассказывали и жители Барнаула.