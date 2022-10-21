Несколько улиц в Бийске затопило из-за дождей
На одной из улиц в потоке воды на дороге плавают автомобильные номерные знаки
21 октября 2022, 20:39, Илья Звягинцев
В Бийске несколько улиц затопило после дождей. Об этом рассказали пользователи в социальных сетях.
Потоп произошел в парке за ГДК. Здесь, по словам горожан, подтопило пешеходные зоны. Местами лужи образовались прямо вокруг лавочек.
В сообществе «Бийск. Субъективно» горожане рассказали о потопе на переулке Омском, где под воду ушли пешеходные переходы.
Затопило и улицу Социалистическую. В сообществе «Наш Бийск» пользователи отметили. что здесь в воде плавают номерные знаки, которые потеряли проезжающие по улице водители.
Ранее о потопе на одной из улиц рассказывали и жители Барнаула.
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