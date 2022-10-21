«Где ливнёвки, Люсь?» В Барнауле улицу затопило после дождя

Жители одной из улиц Барнаула пожаловались на потоп, который образовался у них после дождей. Об этом горожане рассказали в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».

Дожди затопили улицу 8-го Марта. Вода разлилась между домами так сильно, что залила всю проезжую часть.

Горожане отмечают, что взрослому человеку перейти здесь очень тяжело, а сделать это с ребёнком и вовсе невозможно.

В некоторых местах вода с проезжей части переместилась и на тротуары.