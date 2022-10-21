«Где ливнёвки, Люсь?» В Барнауле улицу затопило после дождя
По словам местных жителей, перейти на другую сторону проезжей части просто невозможно
21 октября 2022, 18:39, Илья Звягинцев
Жители одной из улиц Барнаула пожаловались на потоп, который образовался у них после дождей. Об этом горожане рассказали в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».
Дожди затопили улицу 8-го Марта. Вода разлилась между домами так сильно, что залила всю проезжую часть.
Горожане отмечают, что взрослому человеку перейти здесь очень тяжело, а сделать это с ребёнком и вовсе невозможно.
В некоторых местах вода с проезжей части переместилась и на тротуары.
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