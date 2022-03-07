Netflix решил приостановить работу в России

Ранее сервис отказался транслировать российские телеканалы, но этих ограничений, судя по всему, оказалось мало

7 марта 2022, 06:19, Илья Звягинцев

Стриминговый сервис Netflix приостановит работу на территории России. Об этом представитель компании сообщил в разговоре с Variety.

«В сложившихся обстоятельствах мы решили приостановить предоставление наших услуг в России», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее компания приняла решение о том, чтобы отключить трансляции 20 российских телеканалов.

Накануне стало известно, что деятельность в России также приостановит TikTok. В компании пояснили, что это решение связано с новым законом о фейках, принятым на территории страны.

TikTok приостановил работу в России из-за закона о фейках

TikTok приостановил работу в России из-за закона о фейках

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