Netflix решил приостановить работу в России

Стриминговый сервис Netflix приостановит работу на территории России. Об этом представитель компании сообщил в разговоре с Variety.

«В сложившихся обстоятельствах мы решили приостановить предоставление наших услуг в России», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее компания приняла решение о том, чтобы отключить трансляции 20 российских телеканалов.

Накануне стало известно, что деятельность в России также приостановит TikTok. В компании пояснили, что это решение связано с новым законом о фейках, принятым на территории страны.