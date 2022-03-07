Netflix решил приостановить работу в России
Ранее сервис отказался транслировать российские телеканалы, но этих ограничений, судя по всему, оказалось мало
7 марта 2022, 06:19, Илья Звягинцев
Стриминговый сервис Netflix приостановит работу на территории России. Об этом представитель компании сообщил в разговоре с Variety.
«В сложившихся обстоятельствах мы решили приостановить предоставление наших услуг в России», — сказано в сообщении.
Напомним, ранее компания приняла решение о том, чтобы отключить трансляции 20 российских телеканалов.
Накануне стало известно, что деятельность в России также приостановит TikTok. В компании пояснили, что это решение связано с новым законом о фейках, принятым на территории страны.
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