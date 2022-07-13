Новые «лежачие полицейские» появятся на 49 участках дорог в Барнауле

В Барнауле оборудуют «лежачими полицейскими» 49 участков дорог, сообщили в мэрии.

«Новые искусственные неровности уже обустроили на проспекте Ленина, улицах Антона Петрова, Попова, Власихинской, Кутузова, Юрина, Профинтерна, Сухэ-Батора. На этой неделе новые „лежачие полицейские“ появятся в микрорайоне Новосиликатном: на улицах Инициативной и Суворова», — говорится в сообщении.

Таким образом, всего этим летом дорожники дополнительно ограничат скорость машин на 34 участках, еще на 15 улицах неровности сделают в рамках ремонта дорог.

Ранее в Барнауле на аварийных участках дорог заработали три новых светофора.