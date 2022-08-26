Новый комплекс весового контроля ввели в эксплуатацию на Алтае за 37 миллионов рублей

Новый комплекс весового контроля появился в Рубцовском районе. Объект смонтирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на трассе Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области. Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, ближайшие три месяца комплекс будет работать в тестовом режиме. Стоимость строительства составила порядка 37 миллионов рублей.

Как пояснили в ведомстве, кроме измерений весогабаритных параметров автомобилей, комплексы будут дополнительно выявлять транспортные средства, движущиеся с нарушением скоростного режима и дорожной разметки.

«До 2024 года планируется вводить в эксплуатацию по две аналогичные установки, для того чтобы сократить поток автотранспортных средств со сверхнормативными нагрузками, что позволит обеспечить сохранность трасс как можно дольше. Такие посты, как показывает практика, дисциплинируют грузоперевозчиков», — приводит ведомство слова начальника отдела эксплуатации постов весогабаритного контроля Олег Семёнов.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию ещё одну такую установку на трассе Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан в Курьинском районе. Таким образом, в Алтайском крае будет действовать 13 комплексов.

Все устройства прошли государственные проверки, в связи с чем могут быть применены в сфере государственного регулирования.

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Общество Более 200 объектов обследуют дорожная лаборатория в Алтайском крае в 2022 году

Отметим, что в 2022 году в Алтайском крае обновят более 800 километров дорог. Из них порядка 500 км — в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Барнауле в этом году на дорожно-благоустроительные работы выделили около 2,8 миллиарда рублей. Приводить в порядок городские магистрали будут с помощью нескольких проектов. Так, например, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в краевой столице отремонтируют 18 участков общей протяжённостью 24,44 км. На эти цели из различных источников бюджета направили 1,072 миллиарда рублей.