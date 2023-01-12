Около восьми миллионов пассажиров воспользовались пригородными поездами в 2022 году

Для удобства жителей региона в декабре был запущен новый скорый пригородный поезд сообщением Барнаул — Славгород

12 января 2023, 11:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

7,7 миллиона человек воспользовались пригородными поездами в Алтайском крае в 2022 году. Это на 30 тысяч человек больше, чем в 2021-м.

"Росту числа пассажиров способствовали удобный график движения, увеличение составности поездов и периодичности курсирования в праздничные дни, проводимые маркетинговые акции, обновление вагонного парка, предоставление льгот на проезд отдельным категориям граждан", — сказано в сообщении АО "Алтай-Пригород".

Отмечается, что для удобства пассажиров был запущен новый пригородный поезд сообщением Барнаул — Славгород. Также развивается система терминалов самообслуживания для покупки билетов и сервис дистанционной покупки.

Более подробную информацию о новых сервисах в пригородных перевозках можно получить на сайте перевозчика АО "Алтай-пригород" и по телефону: +7(3852) 29-21-68.