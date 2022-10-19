Как заплатить налоги на имущество за детей и других родственников: памятка от ФНС

Более 1,2 млн жителей Алтайского края платят имущественные налоги в 2022 году. Среди них есть и несовершеннолетние. Налоговые обязанности за них исполняют законные представители — родители, опекуны или попечители.

Сделать это можно в «Личном кабинете налогоплательщика» (зайти в него можно с паролем и логином от «Госуслуг»). В разделе «Профиль» — «Настройки» появилась новая вкладка «Семейный доступ», через которую несовершеннолетнего ребёнка можно добавить в «кабинет» родителя. В этой вкладке нужно нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести ИНН «Личного кабинета» ребёнка и нажать кнопку «Отправить запрос». Затем в «Личном кабинете» несовершеннолетнего следует подтвердить направленный запрос, нажав соответствующую кнопку.

После этого в родительском «Личном кабинете» в разделе «Налоги» будет появляться всплывающий список с добавленными пользователями. Переключаясь между ними, можно платить за каждого банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Заплатить налоги за взрослых родственников или других людей позволяет сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин». Для этого на странице сервиса сначала надо ввести информацию о себе: ФИО и ИНН. Если у вас есть сформированный налоговым органом платёжный документ с указанным в нём индексом, можно ввести его и сразу перейти к оплате. Если же документа нет, нужно будет заполнить соответствующие данные о человеке, за которого вы платите. Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие правильно заполнить платёжку.

Заплатить налоги за себя можно любым удобным способом: в банкомате, отделении Сбербанка, на почте, в «Личном кабинете» сайта ФНС России, мобильном приложении «Налоги ФЛ» с помощью Единого налогового платежа (через сервис «Уплата налогов и пошлин») либо с помощью мобильных приложений российских банков. Также это можно сделать в МФЦ.

Если вы не получили налоговое уведомление, обратитесь в налоговую инспекцию. Это можно сделать через сервис сайта ФНС «Обратиться в ФНС России», через «Личный кабинет», а также посетив ближайшую налоговую инспекцию.