Жизнь в России с конца февраля начала дорожать немыслимыми темпами. В цене за этот период выросло практически всё. Острее всего россияне ощутили изменение стоимости продуктов. Уже сейчас, чтобы просто жить так же, как и два месяца назад, приходится тратить на порядок больше. Гарантий, что скоро всё не станет ещё хуже, нет ни у кого.

Такая же обстановка и в Алтайском крае. Еда дорожает, а торговые сети вместо того чтобы сгладить ситуацию, лишь подливают масла (не подсолнечного, оно нынче дорогое) в огонь. То скидки отменят, то сахар продают только по 2 кг на руки.

О том, как ретейлеры повели себя после введения антироссийских санкций и почему прибыль им оказалась важнее комфорта граждан, — в материале amic.ru.

«Хватит наживаться на простом народе!»

Сахар стал главным «хитом» последних полутора месяцев не только в Алтайском крае, но и по всей стране. Услышав о санкциях, россияне бросились запасаться сладким продуктом. А интернет заполнили видео, на которых покупатели отчаянно сражаются за последнюю упаковку.

Вскоре сахар-песок вообще исчез с прилавков крупных торговых сетей в регионе. В конце марта корреспондент amic.ru прошёлся по магазинам и обнаружил лишь пустые полки в «Марии Ра», «Ярче», «Пятёрочке» и «Магните». К апрелю дефицит удалось восполнить: сейчас сахара в торговых точках предостаточно. Вот только цена совсем другая, нежели полтора месяца назад. Если к 25 февраля в среднем по региону килограмм сладкого продукта стоил около 57 рублей, то в начале апреля — почти 90 рублей. Рост составил 56,9%: продукт подорожал в полтора раза.

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Судя по соцсетям, чаще всего барнаульцы жаловались на магазины «Мария Ра». Возможно, это связано с тем, что в краевой столице у сети больше торговых точек, чем у кого-либо: свыше двухсот. В любом случае жителей взбесило, что ценники на самые разные продукты переклеивались почти каждый день.

«Магазин „Мария-Ра“, ул. Бабуркина, 7. У нас лук с Америки везут? Цена 57.20 руб за кг, вчера цена была 37 руб за кг. Сахара вообще нет, при этом цена за кг 89.90 руб. ХВАТИТ НАЖИВАТЬСЯ НА ПРОСТОМ НАРОДЕ УЖЕ!!! Власти города Барнаула вы вообще контролируете процесс цен в магазинах?» — написала женщина в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул» (орфография и пунктуация сохранены).

В завершение подписчица призвала местное УФАС проверить деятельность «Марии Ра» и других сетей и принять соответствующие меры. О том же самом просили и комментаторы. Позднее в ведомстве подтвердили, что обращений очень много, и даже провели проверку. Впрочем, ничего противозаконного антимонопольщики не выявили. Мол, дефицита никакого нет, а цены выросли «объективно», без сговора торговых сетей.

Правда, в деятельности одной сети всё же усмотрели нарушения: представление вынесли бийскому ретейлеру «Аникс». В апреле один из магазинов компании с проверкой посетили даже губернатор Виктор Томенко и замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Представитель сети отчитался, что к претензиям прислушались: ограничили торговую надбавку четырьмя процентами, а также снизили цену на социально значимые продукты.

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Как продукты подорожали на Алтае?

Неизвестно, последовали ли примеру «Аникса» другие ретейлеры региона. Но если взглянуть даже на цены, которые публикует Алтайкрайстат, очевидно: мало кто решился снижать стоимость продуктов. От недели к неделе цены только растут.

Причём меняющимися ценниками жителей края пугает не только сахар: дорожает вообще всё. Не обязательно даже скрупулёзно сравнивать стоимость одного и того же продукта в течение какого-то времени (впрочем, этим amic.ru тоже скоро займётся), хотя в соцсетях барнаульцы демонстрируют итоги подобных исследований. Например, варёная сгущёнка в «Марии Ра» за десять дней подорожала на 46 рублей — со 100 до 146 рублей за банку.

Конечно, Алтайкрайстат вычисляет лишь среднюю цену на тот или иной продукт. Но поскольку торговые сети уже давно стали гегемоном в сфере продуктовой торговли, очевидно, любое серьёзное подорожание — их заслуга.

Гречка. 25 февраля стоила 100,56 рубля за кг. 1 апреля то же количество продавали в среднем за 115,26 рубля. Рост — более 14%.

Подсолнечное масло. 25 февраля стоило 123,17 рубля за литр. 1 апреля то же количество продавали в среднем за 135,76 рубля. Рост — более 10%.

Лук репчатый. 25 февраля стоил 26,55 рубля за кг. 1 апреля то же количество в среднем продавали за 48,78 рубля. Рост — более 83%.

Яйца куриные. 25 февраля стоили 74,66 рубля за десяток. 1 апреля то же количество в среднем продавали за 79,05 рубля. Рост — почти 6%.

Рис шлифованный. 25 февраля стоил 81,47 рубля за кг. 1 апреля то же количество в среднем продавали за 95,99 рубля. Рост — почти 18%.

И это не первоапрельский розыгрыш, а новая реальность, в которой нам придётся жить. Мы привели лишь несколько примеров. На самом деле подорожал практически весь список продуктов, который отслеживает Алтайкрайстат. Пусть местами рост не такой значительный — если подорожало всё, то продуктовая корзина в любом случае обойдётся вам намного дороже.

Каждый может в этом убедиться сам, просто подсчитав, сколько денег он тратит за один обычный поход в магазин у дома. Сравните эту сумму с той, которую отдавали в начале года, и сами всё поймёте. Варианта два — либо у нас будут «худеть» продуктовые корзины, либо кошельки.

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Скидки — в прошлом

Ретейлеры при этом ситуацию с ценами особо никак не комментировали. Зато покупатели то и дело замечали новые намёки, что скоро всё будет ещё хуже. Например, 28 марта в сети появилось фото возмутительного объявления в одном из супермаркетов сети. Суть его такова: скидка, которую предоставляют пенсионерам, больше не распространяется на сахар, соль, яйца и растительное масло.

Фото: «Чёрное и Белое Барнаул»

В компании «Мария Ра» подтвердили, что приняли такое решение, объяснив это тем, чтобы в равных условиях были все незащищённые слои населения, а не только пенсионеры.

«Чтобы сделать для них товары первой необходимости доступными, мы установили минимальную наценку на ряд товаров и отменили все дополнительные скидки», — пояснили в компании.

Впрочем, следом «Мария Ра» назвала ещё одну причину отмены пенсионной скидки: по ней якобы скупали кучу товаров и устраивали искусственный дефицит. И это уже больше похоже на правду. Ну а решение напросилось само собой: оставить без скидки вообще всех пенсионеров.

«Мы надеемся, что покупатели оценят наше решение, когда каждая семья подсчитает выгоду, которую она получила», — добавили в «Марии Ра».

Что ж, если рискнёте считать свою «выгоду» за последние полтора месяца, лучше запастись чем-нибудь успокоительным.

В любом случае жителям региона дали понять: о дополнительных скидках можно забыть. А добиться справедливой (то есть не «конской») цены на самую обычную пачку сахара, похоже, не помогут даже надзорные органы.

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«Это ненормально»

В числе главных причин, почему продукты так сильно подорожали, эксперты называли рост курса доллара и нарушение привычных логистических цепочек. Впрочем, далеко не всё можно объяснить объективными факторами.

В середине марта депутат АКЗС и директор компании «Брюкке» (производит мясо, колбасы и «молочку») Пётр Боос обвинил ретейлеров в том, что они намеренно и необоснованно завышают цены. Руководитель признал, что себестоимость продукции придётся повысить из-за санкций. Но ретейлеры почему-то решили заранее «задрать» ценники и по-быстрому заработать.

Боос даже привёл конкретный пример: в «Брюкке» к середине марта ни на копейку не подняли стоимость своей продукции. Но «одна из ведущих сетей» стала продавать некоторые товары в два раза дороже. «Мария Ра» это была или какой-то другой ретейлер, директор не уточнил.

«Есть люди, которые во всём винят руководство страны, президента. Это неправильно. Цены диктует рынок, а на нём работают разные игроки. Добросовестные производители повышают их так, чтобы просто не оказаться в убытках. К примеру, до сих пор „Брюкке“ ни на копейку не повышало стоимость своей продукции, между тем одна из ведущих торговых сетей реализует наши товары в два раза дороже. Я поручил своим специалистам лично проверить, на сколько процентов магазины делают накрутки. Если узнаю, что на 40%, то с ними работать больше не будем. Репутация дороже. Люди по незнанию думают, что по завышенной цене товары отпускает производитель», — объяснял Боос.

По словам директора «Брюкке», производителям действительно будет непросто в условиях санкций. Но надзорные ведомства должны чётко следить, чтобы не очень честные торговые сети не спекулировали на сложной экономической ситуации.

«Это ненормально. Чтобы не допустить искусственного накручивания цен, нужно активно работать с поставщиками сырья и ретейлерами», — заключил депутат.

У торговых сетей есть все возможности, чтобы не «задирать» цены на самые важные продукты. Об этом amic.ru рассказывал руководитель птицефабрики «Комсомольская» Станислав Савкин. По словам эксперта, ретейл уже давно не пытается выжать последнюю копейку с каждого продукта, который выставляет на витрину. Мол, всегда есть возможность подержать стоимость важных продуктов на приемлемом уровне, а недополученную прибыль компенсировать чем-нибудь другим.

«Точно я не могу сказать, вырастет ли цена. Скажу „нет“ — обману. Скажу „да“ — тоже обману. Здесь всё зависит от стратегий сетевого ретейла. Но я убеждён, что всё будет нормально. Потому что у них, у нас и у власти сейчас одна общая стратегия — накормить людей», — рассуждал Савкин о возможном росте цен на яйца.

Как видим, стратегия, похоже, местами даёт сбой. Иначе объяснить, почему ценники в крупных торговых сетях региона переклеивают каждый день, просто невозможно. А самое главное — непонятно, когда рост цен прекратится.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, назвал предпринимателей, которые наживаются на непростой экономической ситуации, жуликами. По его словам, сейчас ажиотажный спрос на товары первой необходимости практически угас. А значит, серьёзных причин задирать цены нет. Тех, кто продолжит устраивать ценовой беспредел, премьер пообещал жёстко наказывать.

Займётся ли кто-нибудь проблемой резкого подорожания продуктов, проснётся ли в руководителях торговых сетей социальная ответственность и будут ли их действительно жёстко наказывать, станет понятно в ближайшее время.