Почему призывают по частичной мобилизации и будут ли призывать людей старше 35 лет и без боевого опыта? Объяснил военком

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев объяснил, почему повестки по частичной мобилизации приходят людям без боевого опыта.

По его словам, в первую очередь при подборе специалистов военкомат выбирает граждан до 35 лет, которые служили в армии и имеют боевой опыт. Но если таких людей не хватает, военный комиссариат начинает смотреть следующую категорию: берёт вторую очередь, смотрит уже людей до 45 лет. И так пока не подберёт нужное число людей. Внимание в таком случае уже обращают на тех, кто не подлежит частичной мобилизации по возрасту, а также не имеет боевого опыта.

Большую роль при этом играет наличие редкой военно-учётной специальности.

«Есть остродефицитные специальности. Гражданин, не служивший в вооружённых силах и имеющий категорию „Ограниченно годен к военной службе“, по закону подлежит призыву по мобилизации. Основной критерий — это востребованность его военно-учётной специальности. В первую очередь будут рассматриваться граждане первой категории, но при необходимости дело может дойти до людей не служивших и имеющих какие-то ограничения, которые в период мобилизации позволяют ему служить», — сказал Кудрявцев в эфире канала ОТС (цитата по НГС).

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в вооружённые силы призовут 300 тысяч резервистов.

Позднее в Минобороны разъяснили, с какими военными специальностями мобилизуют в первую очередь.