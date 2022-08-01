Почти 70 возгораний в лесах произошло за минувшие выходные в Алтайском крае

69 возгораний в лесах произошло за минувшие выходные в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, пожары охватили участки ленточного бора в Озеро-Кузнецовском, Степно-Михайловском, Ракитовском, Волчихинском, Лебяжинском и других лесничествах.

В ликвидации пожаров было задействовано 428 работников лесопожарных станций, 174 автоцистерны и 49 тракторов.

«Основной грозовой фронт пришелся на два лесничества: Озеро-Кузнецовское и Степно-Михайловское. Крупных лесных пожаров не допущено. Существенную роль в координации действий по тушению и своевременной переброске сил и средств пожаротушения оказала авиация. С воздуха было обнаружено 30 пожаров, что составляет 43 процента от общего количества всех пожаров за три дня. Ежедневно в тушении пожаров было задействовано более 100 человек и 110 единиц техники различной модификации», — рассказал начальник отдела охраны и защиты лесов управления лесами Минприроды Алтайского края Сергей Лиясов.

Более половины всех случаев произошли по природным причинам. На юго-западе региона продолжает сохраняться высокая пожарная опасность. Лесопожарные формирования региона продолжают быть в полной готовности в формате 24/7.