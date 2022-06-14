Почти четверть жителей Алтайского края готовы переехать из-за работы

23% жителей Алтайского края заявили о готовности уехать из региона из-за работы. Об этом стало известно из опроса hh.ru.

Так, 38% респондентов отметили, что хотели бы получать зарплату в размере 25-55 тысяч рублей. 28% респондентов рассказали, что планируют зарабатывать более 55 тысяч, из них 13% надеются на 85 тысяч рублей и выше. Самую высокую оплату труда хотят получать соискатели на должность разработчиков, исполнительных и генеральных директоров, а также руководителей проектов.

Зачастую к переезду готовы менеджеры по работе с клиентами и менеджеры по продажам (8%), администраторы (4%), программисты, водители и бухгалтеры (по 3%). При этом чаще менять место жительства готовы мужчины, чем женщины, — 57% против 43%.