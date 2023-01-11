Поднимают мост. Участок Чуйского тракта между Новосибирском и Барнаулом перекроют на месяцы

Переправу расширят до четырёх полос, а опоры заменят, чтобы защитить движение от половодья

11 января 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Движение транспорта перекроют по одной из трёх полос моста через реку Койниху на 59-м километре трассы Р-256 в Искитимском районе Новосибирской области с 23 января. Как сообщает издание «Новосибирские Новости», дорога будет перекрыта до октября 2023 года.

В пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор» объяснили, что в это время там будут проводить капитальный ремонт переправы. В ближайшие два года проезжую часть на мосту расширят до четырёх полос, а высоту сооружения нарастят, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта во время половодья. Существующие конструкции демонтируют, а вместо них установят новые опоры — они выше на 1,5 метра.

Также рабочие заменят балки пролётных строений, обновят покрытие проезжей части, барьерное ограждение и перила.

Все работы будут вестись поэтапно. До октября 2023 года они будут идти по правой стороне моста, затем на неё переключат движение для проведения работ на левой стороне. Полностью завершат реконструкцию до 20 октября 2024 года.