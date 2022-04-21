«Получается, построили бесплатно». Подрядчик, отвечавший за освещение Чуйского тракта, рассказал об уголовном деле

Директор компании «Энергострой», чьё уголовное дело поступило в суд в конце марта, не согласен с обвинениями в свой адрес. Речь идёт о возможном мошенничестве во время работ по установке освещения на Чуйском тракте. Сергей Худорожко рассказал amic.ru, что версия, на которой настаивают правоохранители, не имеет под собой никаких оснований. Более того, ни у заказчика работ, ни у контролирующих органов несколько лет не возникало никаких вопросов к качеству материалов и исполнению. Лишь в 2021 году госконтрактом неожиданно заинтересовалось следствие. О перипетиях «дорожной истории» — в материале amic.ru.

Претензий к качеству нет, а статья УК — есть

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве при проведении работ по установке освещения на Чуйском тракте завели в прошлом году. По версии следствия, было похищено более 95 млн рублей. При этом вся ситуация, связанная с установкой освещения на автомобильной дороге Р-256, преподносится однобоко, считает Худорожко. По мнению правоохранителей, мошенничество заключается в монтаже опор и фундаментов, несоответствующих требованиям контракта, проектно-сметной документации и ГОСТу. В итоговую сумму ущерба — 95 млн рублей — вошла полная стоимость нескольких сотен опор и металлических закладных фундаментов к ним, уточняет представитель ООО «Энергострой».

«Складывается впечатление, что директор компании получил от госзаказчика деньги (95 млн), а монтаж опор не осуществил. Однако это не так. Каждый, кто проезжал по Чуйскому тракту после 2018 года, знает, что во всех населённых пунктах от Маймы до Ташанты установлены опоры освещения, произведён монтаж электрооборудования, и эти сёла освещаются на протяжении последних четырёх лет», — отмечает Худорожко.

По его словам, все фундаменты и опоры приняты заказчиком без замечаний. Качество материалов, а также монтажных работ проверяли органы строительного контроля и авторского надзора. Никаких претензий высказано не было. Более того, «Энергострой» дал пятилетние гарантийные обязательства. До сих пор ни от заказчика, ни от эксплуатирующих организаций, ни от надзорных органов нареканий не поступало.

С момента сдачи объекта прошло несколько лет, когда в 2021 году следствие неожиданно решило, что ООО «Энергострой» использовало фундаменты и опоры, не соответствующие проектной документации. «Этот вывод опирается на то, что производителем закладных деталей фундаментов была использована сталь другой марки, чем предусмотрено проектной документацией. То есть это было сделано не самой компанией-подрядчиком», — утверждает Худорожко.

По версии следствия, «Энергострой» должен был по контракту приобрести опоры у единственного производителя из Санкт-Петербурга. Однако в проектной документации и контрактами не было ограничений по использованию и установке опор и фундаментов других производителей. Также не было указаний и на марку стали, из которой должны быть выполнены опоры и фундаменты, подчёркивает Сергей Худорожко.

Более того, включение в проектную документацию требований по закупке у единственного производителя являлось бы незаконным, так как оно противоречило бы антимонопольному законодательству, считает Худорожко. Кроме того, закон предъявляет к опорам освещения основные требования, чтобы они отвечали расчётным нагрузкам и имели определённую проектной документацией высоту. При этом остальные параметры опор у разных изготовителей могут отличаться. «Именно поэтому, — говорит Худорожко, — госзаказчик согласовал «Энергострою» изготовителя опор в Новосибирске. Это позволяло в том числе сократить и сроки поставки.

«Главный вопрос: что же я украл?»

Изготовителем опор был крупный завод металлоконструкций, это не вызывало сомнений в качестве его продукции. Таким образом, замена поставщика не нарушала действующее законодательство и была согласована с государственным заказчиком, подчёркивает спикер. Представитель «Энергостроя» считает, что претензии по установке опор и фундаментов металлических, не соответствующих требованиям инженерных проектов контрактов, требованиям проектно-сметной документации и требованиям ГОСТ 32947-2014 (дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения, — прим. ред.), являются предметом гражданско-правовых отношений и разрешаются в арбитражном суде, а его действия по исполнению контрактов не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Странной, по его словам, выглядит и претензия со стороны правоохранителей к «Энергострою» как к изготовителю опор и фундаментов. Компания выступала только как покупатель.

Напомним, как развивались события сразу после возбуждения уголовного дела. В первый же день Худорожко арестовали. Это произошло ещё до изъятия документации и проведения экспертных исследований. В июле 2021 года кассационный суд признал незаконным заключение под стражу. Такой же точки зрения придерживалась и Генпрокуратура РФ. Получается, что Сергей Худорожко незаконно содержался под стражей более четырёх месяцев. Сейчас директор «Энергостроя» находится под подпиской о невыезде.

«Главный вопрос, что же я украл? Если деньги, предназначенные на опоры и фундаменты, — то производителю все оплачено. Если опоры — так они установлены вдоль трассы и освещают населённые пункты, — рассуждает фигурант уголовного дела. — Есть и ещё один момент: если фундаменты и опоры, по мнению следствия, не соответствуют проектной документации, и я должен возместить 95 млн рублей государству, то почему данные опоры до сих пор находятся в эксплуатации? Демонтировать их никто не собирается, претензий у эксплуатирующей организации к качеству нет».

Если суд в итоге признает Худорожко виновным в хищении и заставит вернуть государству деньги, то построенные им конструкции освещения почти наверняка никто трогать не будет. «Получается, они достанутся государству абсолютно бесплатно», — резюмировал собеседник.