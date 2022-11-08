Президент Путин подписал новые законы о добровольцах и мобилизации. Что они меняют?

Президент России Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, подписал сразу несколько новых законов — о статусе добровольческих формирований, альтернативной гражданской службе в период мобилизации, мобилизации с непогашенной судимостью и санитарного просвещения. Amic.ru разобрался, что они меняют.

Закрепление статуса добровольцев

Теперь по закону военнослужащие из добровольческих формирований получают статус контрактников. Добровольцев могут задействовать в период мобилизации, военного положения, в военное время, при возникновении вооружённых конфликтов, при проведении контртеррористической операции, а также при использовании вооружённых сил РФ за пределами страны. Создавать формирование будет Минобороны РФ по решению президента.

Новый закон даст добровольцам и членам их семей право пользоваться льготами и мерами социальной поддержки, положенными для контрактников. Раненые смогут получить статус инвалида боевых действий.

Альтернативная гражданская служба во время мобилизации

Изменился и закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской федерации». Конкретно поменялась часть, описывающая прохождение альтернативной гражданской службы во время мобилизации.

Теперь проходящие альтернативную гражданскую службу в качестве гражданского персонала во время мобилизации останутся на тех же местах. Те, кто был зачислен на альтернативную службу в организации, подведомственные органам исполнительной власти или местного самоуправления, перейдут во время мобилизации в вооружённые силы на должности гражданского персонала.

Но это не значит, что теперь можно будет проходить альтернативную службу вместо мобилизации. Если человеку принесли повестку, то ему придётся отправляться в войска.

Альтернативная гражданская служба же касается срочной службы. Только те, кто подлежат призыву на срочную службу, могут выбрать АГС и остаться на ней во время мобилизации. Подробнее о законе можно прочитать здесь.

По мобилизации смогут призвать с непогашенной судимостью

В документе о мобилизации снимается запрет на службу по мобилизации для граждан с непогашенной судимостью. Не будут призывать только тех, кто совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, ответственен за террористический акт или захват заложника, организовывал незаконное вооружённое формирование, угонял воздушное судно либо водный или железнодорожный транспорт.

Также не заберут тех, кто причастен к незаконному обращению с ядерными материалами, к государственной измене, сотрудничеству на конфиденциальной основе с иностранным государством либо зарубежной организацией, к насильственному захвату власти или вооружённому мятежу.

Сроки гражданской службы и санитарное просвещение

Теперь руководители из главной группы должностей в федеральных ведомствах могут в 65 лет продлить предельный возраст срока гражданской службы до 70 лет. Ранее он был ограничен 65 годами. Для продления срока нужно согласие госслужащего.

Кроме того, закон устанавливает, что конкурс может не проводиться по решению нанимателя, если речь идёт о назначении на должности малой группы и в иных случаях. В 2022 и 2023 годах конкурс на места государственной гражданской службы высшей, главной, ведущей и старшей групп может не устраиваться.

Кроме того, Владимир Путин подписал закон о порядке проведения санитарно-гигиенического просвещения населения. Он должен помочь формировать санитарно-гигиеническую культуру и мотивировать население к здоровому образу жизни. Сюда относится здоровое питание, отказ от вредных привычек, профилактика заболеваний, сохранение здоровья и так далее.

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Политика В России разрешили проходить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации