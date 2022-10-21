Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 22 октября
Они будут работать с 10:00 до 14:00 по пяти адресам
21 октября 2022, 16:18, Никита Черников
В Барнауле в субботу, 22 октября, пройдут очередные продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.
Они будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
• мкр-н Новосиликатный — ул. Новосибирская, 16в;
• п. Научный городок;
• ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
• с. Лебяжье — ул. Центральная, 65а;
• мкр-н Затон — ул. Водников, 11.
На ярмарках можно будет купить овощи, фрукты, мясо, колбасы, сладости, масло, полуфабрикаты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.
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