Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 22 октября

В Барнауле в субботу, 22 октября, пройдут очередные продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

Они будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

• мкр-н Новосиликатный — ул. Новосибирская, 16в;

• п. Научный городок;

• ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

• с. Лебяжье — ул. Центральная, 65а;

• мкр-н Затон — ул. Водников, 11.

На ярмарках можно будет купить овощи, фрукты, мясо, колбасы, сладости, масло, полуфабрикаты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.