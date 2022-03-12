Работы на стройках Алтайского края могут остановиться на полгода из-за прекращения заграничных поставок

Власти Алтайского края обратились в федеральный Минстрой с предложением ускорить пересчёт смет на строительство социальных объектов. Из-за роста цен и приостановки поставок работы на стройках могут остановиться на полгода. Об этом рассказал в пятницу на заседании рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости региона министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев.

Чиновник уточнил, что бюджетное строительство зависит от заграничных поставок намного больше, чем жилой сектор. По словам Гилева, в этой сфере приостановлены продажи и поставки материалов. Особо трудно найти новых поставщиков вентиляционного оборудования, кондиционирования и пожаротушения. С подрядчиками на азиатских рынках пока не удалось договориться, рассказал Гилев.

Он уточнил, что в стройотрасли региона работают 17 тыс. человек. По словам министра, главная проблема — рост стоимости материалов на 20-30% с начала года и недоступность кредитных ресурсов. Рост цен, по его словам, ускорился с середины февраля. Власти прогнозируют снижение спроса на жильё вслед за снижением доступности ипотечных кредитов.

Также на заседании рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости региона министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка рассказал, что многие промышленные предприятия региона уже в ближайшие несколько недель могут столкнуться с дефицитом оборотных средств и полной остановкой поставок комплектующих для оборудования из-за санкций западных стран. Всё это может привести к сокращению объёма производства и увольнению сотрудников. Под угрозой находятся около 47 тысяч работников крупных заводов и предприятий.