Россияне рассказали, дефицита каких товаров боятся больше всего

Россияне раскрыли свои опасения насчёт дефицита товаров в текущих условиях. Как сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ, больше всего жители страны боятся нехватки импортных лекарств, медицинского оборудования и продуктов.

Так, 42% респондентов назвали главным страхом отсутствие медикаментов и медоборудования. 30% опасаются остаться без продуктов питания, а ещё столько же переживают из-за дефицита комплектующих для автомобилей.

27% опрошенных боятся остаться без импортной техники, ещё 26% — без товаров для строительства и ремонта. По 23% назвали наиболее важными бытовую технику, косметику и товары для гигиены, а ещё 22% указали на одежду и обувь.

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