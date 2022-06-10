«Росводоканал Барнаул» провел для детей из Новоалтайска экскурсию по объектам водоочистных сооружений

В День защиты детей воспитанники комплексного центра социального обслуживания населения Новоалтайска посетили очистные сооружения речной воды «Росводоканал Барнаул». Сотрудники предприятия провели для маленьких гостей экскурсию и подготовили подарки.

Инженер-технолог цеха по эксплуатации сооружений по водоподготовке и водопроводных насосных станций барнаульского водоканала Александр Вышегородский рассказал подросткам, какой путь проходит вода от реки до кранов в квартирах потребителей. А ведущий инженер ГОЧС Сергей Ильюшин сообщил порядок действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также показал участникам экскурсии бомбоубежища, расположенные на территории предприятия.

«К основным задачам гражданской обороны относится обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих в результате ЧС. Наглядный пример — укрытие в защитном сооружении. Здесь мы увидим работу специальной фильтровентиляционной установки и приведем её в действие в ручном режиме», — рассказал ребятам Сергей Ильюшин.

Также в преддверии летних каникул подросткам напомнили о правилах поведения на воде.

«Помните, купаться можно только в специально оборудованных местах, запрещено подплывать к судам, нырять на неизвестной территории, а также заплывать за буйки», — обратился к ребятам инженер ГОЧС.

Также участникам экскурсии напомнили номера телефонов экстренных служб.