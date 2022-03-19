С 23 марта в Барнауле изменят схему движения автобуса № 1

В Барнауле в тестовом режиме изменят маршрут автобуса № 1, который возит пассажиров от «Спартака-2» до зоопарка «Лесная сказка». Как сообщает пресс-центр мэрии, с 23 марта по 20 июня автобус начнёт ходить по другой схеме движения:

«Улица Большая Олонская, улица Мамонтова, площадь Баварина, проспект Ленина, улица Петра Сухова, улица Малахова, улица Эмилии Алексеевой, улица Попова, улица Гущина, улица Кавалерийская, улица Юрина, улица Солнечная Поляна, улица Взлётная, улица Сергея Ускова, улица Балтийская, без заезда на улицу Энтузиастов», — рассказали власти.

Работу организуют с помощью 10 единиц транспорта среднего класса с интервалами движения — 14 минут в пиковое время и 28 минут — в межпиковое.