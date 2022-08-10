В пригороде и частном секторе Барнаула начали ремонтировать дороги

Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, а также в частном секторе начались в Барнауле. Все работы проводят в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы». В общей сложности в этом году в рамках программы потратят 47,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

В настоящее время подрядная организация ООО «Виарум» ведёт ремонтные работы на пяти участках. Так, например, в Железнодорожном районе приводят в порядок улицу Северо-Западную (от дома № 266 до дома № 219), Телефонную (от дома № 19 до дома № 21 по ул. Телефонной). На Северо-Западной подрядчик уже отрегулировал высотное положение колодцев. На втором участке разработали грунт и также провели устройство основания. Сдать оба участка планируют к концу недели.

В Центральном районе дорожники ремонтируют улицу Придорожную (от ул. Опытная Станция до ул. Лебяжинской). Здесь сделали планировку проезжей части, положили щебень и в ближайшее время на дороге появится асфальтобетонное покрытие. Кроме того, на улице Селекционной (от ул. Гущина до ул. Речной) Октябрьского района выполнено устройство щебёночного основания. Уже на этой неделе планируется приступить к укладке асфальта.

В Индустриальном районе приводят в порядок безымянный проезд — участок от проезда Иртышского до проезда Читинского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, уже на этой неделе подрядчик начнёт ремонтировать улицу Ядерную (от жилого дома № 2а до жилого дома № 15 по ул. 50 лет СССР), Смородиновую (от ул. Ивовой до ул. Черничной) в Индустриальном районе и улицу Краевую (от ул. Краевой, 83 до проезда Ташкентского, 18а) в Центральном районе.

Всего в график ремонтных работ на 2022 год вошли 27 участков во всех пяти районах города. Это дороги сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Общий объём ремонтных работ на этих дорогах составит почти 37 тысяч квадратных метров на сумму 47,8 млн рублей.

Больше всего — 10 участков — отремонтируют в Октябрьском районе Барнаула: по улицам Белова, 2-й Речной, Розы Люксембург, Шевченко, Селекционной и другим. Дорожная техника зайдёт также на улицы Телефонную, Придорожную, Юбилейную, Балабанова, Смородиновую, а переулок Революционный, несколько безымянных проездов.

В общей сложности за десять лет программы в Барнауле привели в порядок 278 участков, общей площадью 500 тысяч квадратных метров. Все списки дорог, напомнили в мэрии, сформировали по заявкам жителей города.