Сеть «бутербродных» «Подорожник» планирует вернуться в Алтайский край

Известная сеть доступных кофеен «Подорожник» планирует вернуться в Алтайский край. Об этом сообщает портал «KS».

«Сеть „Подорожник“ работает в 12 городах Сибирского федерального округа, в том числе в Новосибирске, Новокузнецке и Кемерове. Компания сохраняет намерения выйти с собственной торговой сетью в Алтайский и Красноярский края, Республику Алтай, Омскую и Томскую области», — сказано в сообщении.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) компания подписала соглашения с властями Кузбасса на открытие в регионе 35 дополнительных точек.

Когда «Подорожник» вернётся в Алтайский край, пока неизвестно.