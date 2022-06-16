Сеть «бутербродных» «Подорожник» планирует вернуться в Алтайский край
В данный момент компания подписала соглашение с властями Кузбасса об открытии 35 новых точек
16 июня 2022, 14:40, Илья Звягинцев
Известная сеть доступных кофеен «Подорожник» планирует вернуться в Алтайский край. Об этом сообщает портал «KS».
«Сеть „Подорожник“ работает в 12 городах Сибирского федерального округа, в том числе в Новосибирске, Новокузнецке и Кемерове. Компания сохраняет намерения выйти с собственной торговой сетью в Алтайский и Красноярский края, Республику Алтай, Омскую и Томскую области», — сказано в сообщении.
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) компания подписала соглашения с властями Кузбасса на открытие в регионе 35 дополнительных точек.
Когда «Подорожник» вернётся в Алтайский край, пока неизвестно.
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