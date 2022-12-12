Шесть барнаульских перевозчиков получили штрафы и претензии за взимание платы за проезд «на карту»
Если пассажир не может оплатить проезд картой из-за неисправности терминала или его отсутствия, то его должны везти бесплатно
Несколько транспортных компаний Барнаула, в автобусах которых рассчитывали пассажиров без использования терминалов, получили претензии и штрафы. Как сообщает «Банкфакс» со ссылкой на МУП «Центртранс», речь идёт о шести перевозчиках, которые обслуживают маршруты № 20, 57, 27, 41, 51, 77, 78, 144.
По информации МУП, к электронной системе оплаты и учёта проезда присоединены 72 из 79 барнаульских маршрутов. 60 из них работают по регулируемому тарифу, остальные — нерегулируемые. Сейчас за рамками системы до сих пор остаются автобусы № 6, 18, 29, 47, 50, 65, 76. На остальных маршрутах должны быть терминалы, и пассажиры могут выбрать, как им рассчитываться за проезд — с помощью карты или наличными.
«В случае невозможности совершения операции по регистрации поездки с использованием электронных средств платежа по причине отсутствия, неисправности транспортного терминала, перевозка пассажира осуществляется бесплатно», — подчеркнули в «Центртрансе».
По данным комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула, компаниям, которые работают по маршрутам № 20 и 57, направляли требование об уплате штрафов. Обслуживающие маршруты № 27, 41, 51, 77, 78, 144 организации получали от властей претензии.
Напомним, что ранее управление ФНС России по Алтайскому краю назвало неправомерными действия шестерых перевозчиков, водители которых просят оплачивать проезд на личную банковскую карту, отказываясь от использования контрольно-кассовой техники (ККТ).