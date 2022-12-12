Шесть барнаульских перевозчиков получили штрафы и претензии за взимание платы за проезд «на карту»

Несколько транспортных компаний Барнаула, в автобусах которых рассчитывали пассажиров без использования терминалов, получили претензии и штрафы. Как сообщает «Банкфакс» со ссылкой на МУП «Центртранс», речь идёт о шести перевозчиках, которые обслуживают маршруты № 20, 57, 27, 41, 51, 77, 78, 144.

По информации МУП, к электронной системе оплаты и учёта проезда присоединены 72 из 79 барнаульских маршрутов. 60 из них работают по регулируемому тарифу, остальные — нерегулируемые. Сейчас за рамками системы до сих пор остаются автобусы № 6, 18, 29, 47, 50, 65, 76. На остальных маршрутах должны быть терминалы, и пассажиры могут выбрать, как им рассчитываться за проезд — с помощью карты или наличными.

«В случае невозможности совершения операции по регистрации поездки с использованием электронных средств платежа по причине отсутствия, неисправности транспортного терминала, перевозка пассажира осуществляется бесплатно», — подчеркнули в «Центртрансе».

По данным комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула, компаниям, которые работают по маршрутам № 20 и 57, направляли требование об уплате штрафов. Обслуживающие маршруты № 27, 41, 51, 77, 78, 144 организации получали от властей претензии.

Новости

Общество Часть перевозчиков не обращалась с просьбой о повышении стоимости проезда в Барнауле

Напомним, что ранее управление ФНС России по Алтайскому краю назвало неправомерными действия шестерых перевозчиков, водители которых просят оплачивать проезд на личную банковскую карту, отказываясь от использования контрольно-кассовой техники (ККТ).