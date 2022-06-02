«Шквал звонков от мам». Легко ли стать айтишником без «вышки» и грести деньги лопатой на Алтае

После того как государство «подарило» IT-специалистам освобождение от армии и льготную ипотеку, алтайские цифровые компании осаждают мамы юношей, хоть немного разбирающихся в компьютерах, и умоляют взять на работу их сыновей. При этом многие искренне уверены, что сейчас тут можно грести деньги лопатой, закончив всего лишь короткие IT-курсы. Ведь, как пишут СМИ, в России практически не осталось специалистов в этой сфере — они выехали за рубеж после февраля 2022 года и объявленных санкций в отношении нашей страны. Как обстоит дело на самом деле, сколько вакантных мест в алтайских компаниях и каких специалистов там ждут, разбиралась корреспондент amic.ru Мария Лаврищева.

«Мамы одолели»

Фото: pexels.com

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, с февраля 2022 года страну покинули до 70 тысяч айтишников. Причин несколько. Одна из них связана с лишением доступа ко многим программам из-за санкций. Вторая — страх мобилизации в связи с проходящей на Украине спецоперацией. В итоге товарищи призывного возраста постарались оказаться подальше от родной страны. Третья важная причина — уход из России зарубежных компаний, в которых работали те самые программисты. Не желая лишаться заработка, многие потянулись вслед за работодателями.

И хотя ряд экспертов считают, что данные по «утечке мозгов» сильно завышены, государство решило поддержать квалифицированных отечественных специалистов и прекратить панику в их рядах. В марте 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых льготах: специалистам IT-сферы гарантированы освобождение от срочной службы и льготная ипотека на первичное жильё.

С точки зрения государства — хороший и продуманный ход, считают эксперты. И его эффективность многие компании ощутили практически сразу.

«Первые несколько недель после объявления льгот для сотрудников IT-сферы у нас был просто шквал звонков от мам. Они просили устроить их сыновей к нам на работу», — рассказывает Олеся Лоднева, директор по персоналу компаний Mitra и Freematiq. С такой же ситуацией столкнулась и компания «Трал Комплекс». Её руководитель Оксана Михненко отмечает, что поступает очень много вопросов по трудоустройству на IT-вакансии.

«Интерес есть. Люди звонят, спрашивают. Не сказать, что каждые пять минут названивают, но часто и с завидной периодичностью», — говорит эксперт. И кандидатов на вакансии сейчас не отпугивает даже небольшая по сравнению с Центральной Россией заработная плата, отмечает Михненко.

Справка: чтобы получить льготную ипотеку и отсрочку от армии, у айтишника должно быть оконченное высшее образование и от одного года работы в IT-фирме по официальному трудовому договору.

Фрилансеры выходят из тени

Фото: pexels.com

Многие опасались, что после ухода зарубежных компаний программисты лишатся работы. Такого не произошло, отмечают эксперты по кадрам. «Новые российские сотрудники на hh.ru не появились, так что можно предположить, что работу такие специалисты не потеряли», — говорит Олеся Лоднева, директор по персоналу компаний Mitra и Freematiq.

А вот спрос на специалистов этой сферы увеличился. Особенно — в узком сегменте. Как следствие, айтишники сейчас выбирают вакансии, где им могут заплатить больше. При этом компании Алтайского края значительно проигрывают: «Мы этих сотрудников из Алтайского края теряем. Например, на барнаульском рынке не хватает специалистов по 1С — им предлагают космические заработные платы в Москве и Санкт-Петербурге. Весь рынок сейчас всколыхнулся», — говорит Лоднева.

Александр Тамплон, технический директор компании «Энтерра» считает это естественным процессом: когда специалист достигает определённого уровня, он начинает повышать и свою ценность. Зарплата, предлагаемая в барнаульской фирме, такого айтишника уже не устраивает. «Как правило, начинается процесс миграции в европейскую часть или за границу. Это сопряжено с переходом в крупные компании — там обычно большие списки открытых вакансий», — объясняет Александр.

Несмотря на это, конкурсный отбор на вакантные места в Алтайском крае всё ещё остаётся высоким. Так, в фирме «Трал Комплекс» на вакантное место айтишника претендуют 5-6 человек. Аналогичная ситуация в компании «АВИС-Софт». Здесь насчитали семь претендентов на вакантную должность.

Рынок пополняют специалисты, которые раньше работали в качестве фрилансеров, объясняет Олеся Лоднева: «Из-за отсутствия официального трудоустройства по установленному ТК договору они не могут получить обещанные государством льготы, поэтому пытаются „выйти из тени“ и устроиться в аккредитованные IT-фирмы».

Курсов много, но «вышка» лучше

Фото: pexels.com

Современная IT-сфера пополняется кадрами из самых разных областей — гуманитарного сектора, медицины и других, констатируют эксперты. Александр Тамплон объясняет это тем, что в сферу сегодня достаточно много «точек входа» — помимо программирования, развивается аналитика, управление проектами, администрирование, тестирование (испытание программного продукта). Есть множество программ от компаний-мастодонтов, таких как «ВКонтакте», «Яндекс», куда можно устроиться работать, буквально пройдя «курсы молодого бойца» всего за несколько недель. Но этих курсов всё же недостаточно, чтобы стать востребованным на рынке.

«Это не просто условное — научился шить и шьёшь. IT — это ежедневное обучение. То, что ты изучил сегодня, через полгода будет уже неактуально. Чтобы быть „на волне“, приходится изучать новые технологии», — объясняет Олеся Лоднева.

Именно поэтому при подборе кандидатов на вакантные должности компании отдают предпочтение тем, у кого есть высшее образование.

Само по себе высшее образование в сфере информационных технологий — это не показатель знаний, а показатель способности человека учиться: «выстоять» 4-6 лет в жёстком режиме, отмечают эксперты. Это и база, и тренировка навыков, головы, рук — хороший старт для того, чтобы реализоваться в профессиональной жизни.

Ещё 5-7 лет назад самой востребованной компетенцией для айтишника было умение писать грамотный безошибочный код. Но на современном рынке труда это сродни умению считать — базовый навык, который не выделяет кандидата среди других. Он предъявляется как обязательный в большинстве барнаульских IT-компаний. Дополнительно же требуется бизнес-мышление, гибкие навыки и умение обучаться новому.

Александр Тамплон также отмечает, что особенно приветствуются люди со специальным техническим образованием. Руководитель объясняет: гуманитариям приходится сталкиваться с огромным объёмом дополнительной работы. «Базовое образование в вузе даёт ту основу, с помощью которой человек проще воспринимает все эти технические детали и проще обучается технологиям в дальнейшем», — говорит эксперт.

Помимо профессиональных навыков, компании оценивают кандидатов и по психологическим данным. «Если это разработчик, то умение писать код, если тестировщик, то знание инструментов тестирования. Но это всё гораздо проще нарастить, чем изменить тип мышления и ценностные ориентиры», — объяснила Олеся Лоднева.

В фирме «Трал Комплекс» специалистов «выращивают» ещё на студенческой практике. Руководитель фирмы Оксана Михненко отметила: «Сначала молодые специалисты приходят на практику уже с определённым представлением о профессии. У кандидатов должны быть базовые технические навыки по сетям, процессорам, программам, представление о практической стороне работы».

А вот в компании «АВИС-Софт» рассказали, что сейчас рассматривают сотрудников даже без опыта, лишь бы они были готовы решать сложные задачи. И работать, что называется, «до пенсии» в этой сфере. «Если человек заинтересован, мы готовы проводить стажировку, обучение, помогать в адаптации. Главное — желание», — отметила Екатерина Авдеева, заместитель директора фирмы.

Вся наша жизнь — немного IT

В современном мире информационные технологии окружает нас повсюду: в магазине, больнице, дома, на работе, на отдыхе и т.д.

Абитуриентам эксперты советуют присмотреться к смежным направлениям. Например, уже сейчас очень востребованы сферы деятельности, в которых разработка связана с экономикой и бизнесом. «У нас самая редкая и востребованная к укомплектованию позиция — должность бизнес-аналитика. Он занимается взаимодействием между заказчиком и исполнителями. Его задачи — взять чёткое и исчерпывающее техническое задание у клиента, структурировать его, расставить приоритеты, потом наложить на эти требования варианты исходя из условий заказчика — сроки, бюджет, итоговый функционал. Полученное задание нужно изложить на техническом языке разработчикам», — рассказывает Олеся Лоднева.

Но на аналитика не учат, говорят специалисты. «Образование за меняющейся IT-сферой не поспевает. И ещё нужны преподаватели, которые могли бы этому научить», — отмечает Лоднева.

К профессиям ближайшего будущего относятся биоинженерия и биоинформатика. Такие специалисты занимаются цифровизацией медицины, разработкой алгоритмов для раннего диагностирования заболеваний, анализом больших массивов данных и многими другими задачами. Согласно «Атласу новых профессий», составленному Московской школой управления «Сколково» и Агентством стратегических инициатив, специальности IT-медик и IT-генетик будут востребованы уже в этом году.

В строительстве совсем скоро будет требоваться прораб-вотчер (специалист по строительству с применением цифровых проектов сооружений, использующий системы распознавания образов для оценки хода строительства и корректирующий процесс строительства с учётом результата анализа данных).