Сильный шторм обрушится на Алтайский край 17 июля

Резкое ухудшение погоды ожидается в Алтайском крае 17 июля и ночью 18 июля, следует из штормпрогноза, который опубликован на сайте в регионального Гидрометцентра.

В это время, по данным синоптиков, ожидаются дожди, местами ливни, грозы и град. Ветер подует со скоростью до 22 метров в секунду, при грозах будут шквалы до 25-27 метров в секунду.

В такую погоду спасатели призывают быть внимательными и осторожными. В сильный ветер следует обходить дома с неустойчивой кровлей и шаткие строения, а также избегать деревьев.

В грозу при нахождении дома рекомендуется закрыть окна, не пользоваться электроприборами и держаться подальше от антенн и проводки.

На открытой местности нельзя прятаться под деревьями, купаться, бегать, ездить на велосипеде. При отсутствии укрытия на время грозы следует лечь на землю или присесть в сухую яму либо траншею. В лесу можно укрыться среди низкорослой растительности. Во время поездки на авто лучше остановиться, закрыть окна и переждать грозу.