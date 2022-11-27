Стало известно, когда морозы уйдут из Алтайского края

Специалисты Росгидрометцентра рассказали о том, когда морозы уйдут из Алтайского края. Постепенное потепление в регионе начнётся с 28 ноября.

В понедельник температура воздуха приблизится к отметке -23 градуса, а осадки, по прогнозу специалистов, маловероятны.

29 и 30 ноября ожидается переменная облачность, а столбики термометров покажут -19 градусов.

Начало декабря будет ещё более тёплым. С 1 по 3 декабря в регионе температура воздуха установится около отметки -17 градусов, а 2 и 3 декабря в крае пойдёт снег.

Сильного ветра жителям и гостям региона ждать не стоит.