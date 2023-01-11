Сургутские могильщики пытаются выжить с кладбища новичка из Алтайского края

Ранее ритуальными услугами в городе на протяжении многих лет занималась местная компания

11 января 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Компания из Алтайского края выиграла аукцион по копке могил на кладбище Сургута, однако местным предпринимателям это не понравилось, пишет «Муксун.fm».

«Компании по ритуальным услугам ополчились на новичка этого рынка, который выиграл аукцион на рытьё могил у структуры администрации МКУ «Ритуал» и с 1 января 2023 года должно было приступить к работам», — отмечает издание.

Директор алтайской компании рассказал, что не может оказывать услуги по тендеру, поскольку заказчик этому всячески препятствует.

«С момента начала работ нашей организацией заказчик в лице МКУ «Ритуал» запретило пользоваться подготовленными могилами, сказав, что мы должны копать новые. На наше пояснение, что земля промёрзла больше метра, и процедура похорон может быть сорвана, заказчик никак не отреагировал, сказав, что это наши проблемы», — пояснил предприниматель.

По его словам, ему откровенно заявили, что компания не должна работать в Сургуте, так как ритуальными услугами здесь на протяжении многих лет занималась одна конкретная местная фирма.