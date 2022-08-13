Такой день. Бесплатный концерт Розенбаума и проливные дожди
Главные новости в Алтайском крае 13 августа
Известный российский музыкант Александр Розенбаум дал бесплатный концерт для жителей маленького алтайского села. Об этом amic.ru рассказали зрители мероприятия.
В мессенджерах распространялось объявление о том, что Александр Розенбаум 13 августа будет выступать в селе Берёзовка Чарышского района. Начало концерта было назначено на 16:00.
Люди сначала подумали, что это сообщение является фейковым, однако заведующая местным ДК подтвердила информацию.
Проливной дождь в ряде районов Алтайского края вносит свои коррективы в планы жителей и гостей региона. Некоторые населённые пункты немного подтопило.
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