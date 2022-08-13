Такой день. Бесплатный концерт Розенбаума и проливные дожди

Известный российский музыкант Александр Розенбаум дал бесплатный концерт для жителей маленького алтайского села. Об этом amic.ru рассказали зрители мероприятия.

В мессенджерах распространялось объявление о том, что Александр Розенбаум 13 августа будет выступать в селе Берёзовка Чарышского района. Начало концерта было назначено на 16:00.

Люди сначала подумали, что это сообщение является фейковым, однако заведующая местным ДК подтвердила информацию.

Новости

Происшествия Мощный град уничтожил урожай в алтайском селе

Проливной дождь в ряде районов Алтайского края вносит свои коррективы в планы жителей и гостей региона. Некоторые населённые пункты немного подтопило.

Как сообщали пользователи соцсетей, у части жителей посёлка Лесного из-за дождя не было света.

Вода добралась до посёлка Южного, где топило дороги, а машинам приходится «плавать».

Также сообщалось о подтопленном участке трассы у села Черёмное.

Новости

Общество Штормовое предупреждение из-за ливней и града объявили в Республике Алтай

В Алтайском крае неизвестный мужчина насмерть задавил трёх коров.

Всё произошло в посёлке Садовом Третьяковского района. Три коровы паслись без пастуха и зашли на чужое поле, где, как утверждает автор сообщения, неизвестный решил их задавить.

Хозяин животных в социальных сетях отметил, что можно было просто поговорить, чтобы исправить эту ситуацию, но водитель трактора выбрал другой путь.