Такой день. Рождество, борьба со снегом и очередное смертельное ДТП на Алтае

Всё о главных событиях в регионе за 7 января

07 января 2023, 21:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

7 января в Алтайском крае отмечали Рождество, боролись с последствиями сильнейшего снегопада, а также произошло очередное смертельное ДТП. О самых главных новостях дня в Алтайском крае — в нашей традиционной рубрике «Такой день».

Рождество

В ночь на 7 января православные христиане встретили светлый праздник Рождества Христова, являющийся одним из двенадцати главных церковных праздников года.

В Барнауле ночные службы прошли в шести храмах. Мы заглянули в Александро-Невский собор, самый большой и «молодой» храм краевой столицы. Освящение собора состоялось в 2021 году, однако ему на самом деле уже более 30 лет. Отсчёт идёт с освящения закладного камня святейшим патриархом Алексием II в мае 1991 года. Александро-Невский собор стал первым храмом, заложенным в Барнауле после Революции.

Кстати, всех жителей края также поздравил глава региона Виктор Томенко.

Борьба со снегом

В крае продолжили бороться с последствиями сильнейшего снегопада, который обрушился на регион 4 января. В ночь на 7 января силами МБУ «Автодорстрой» с дорог Барнаула вывезли более 8 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба мэрии. Для посыпки проезжей части противогололёдными материалами использовано 248 тонн песко-соляной смеси. В ночную смену на городских улицах работала 171 единица снегоуборочной техники.

Открытие дорог

Да, наконец-то трассы стали открывать в регионе для транспорта. Сейчас остаётся ограниченным движение для всех видов транспорта на одном участке дороги регионального значения: К-09 (Третьяковский район, с 143 по 169 км).

Очередное смертельное ДТП

ДТП со смертельным исходом произошло 7 января в Алтайском крае. Авария случилась в 13:35 на 375-м километре автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Бийском районе.

По предварительным данным, водитель (женщина 1970 года рождения), двигаясь на автомобиле Toyota Vitz со стороны города Бийска в сторону Горно-Алтайска, допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota RAV4 под управлением женщины 1975 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Vitz скончалась на месте происшествия, её пассажиру — женщине 1975 года рождения, а также водителю и пассажиру автомобиля RAV4 (15-летней девушке) оказана медицинская помощь, не госпитализированы.

В 2023 году произошло уже несколько смертельных аварий.

Обновлённые часы в Барнауле

Администрация Барнаула выделила 752 тысячи рублей на ремонт нескольких башенных городских часов. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Работы должны быть завершены к концу июня 2023 года. Ремонт ждут знаменитые башенные часы, являющиеся частью архитектурного памятника Барнаула — Дома под шпилем. Кроме того, отремонтируют и часы, расположенные на фронтоне здания на проспекте Строителей, 22, на пересечении улиц Малахова — Георгия Исакова, а также на улице Союза Республик, 40.