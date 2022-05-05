Такой день. Смерть экс-главы алтайской полиции и доходы депутатов АКЗС

В ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердили смерть бывшего руководителя Главного управления внутренних дел Алтайского края, генерал-майора милиции в отставке Валькова Владимира Алексеевича. Ведомство совместно с Алтайским краевым советом ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

По информации источников amic.ru, причиной стали последствия перенесённого им несколько месяцев назад коронавируса.

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Общество Чем запомнился экс-глава алтайской полиции Владимир Вальков?

Депутаты АКЗС, которых выбрали осенью 2021 года, впервые отчитались о своих доходах. Сведения доступны на сайте краевого Заксобрания. Amic.ru ознакомился с декларациями всех 68 народных избранников. Как выяснилось, самый богатый парламентарий (единоросс Александр Лисицын) указал доход, превышающий 55 млн рублей, в то время как самый бедный (эсер Лариса Колесникова) не заработал за весь прошлый год и 100 тысяч рублей. Всего же в АКЗС оказалось на этот раз сразу 45 миллионеров. Подробнее о доходах руководства краевого парламента читайте в нашем материале.

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Политика «Старый-новый» председатель АКЗС увеличил свой годовой доход почти на полмиллиона рублей

Теплосетевой комплекс города Ярового начали готовить к отопительному периоду 2022-2023 года. 5 мая зампред правительства Александр Климин провёл в Яровом рабочее совещание, посвящённое вопросам подготовки к будущему отопительному сезону, с участием краевых органов власти, руководства муниципалитета и ТЭЦ города, а также правоохранительных структур.