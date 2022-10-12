Такой день. Выплаты алтайским мобилизованным и экспресс-снос многоэтажки

Выплаты в размере 100 тысяч рублей призванные в рамках частичной мобилизации из Алтайского края начнут получать уже на этой неделе.

«Вчера губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято решение о единовременной денежной выплате мобилизованным гражданам в размере 100 тысяч рублей. Это решение было принято совместно с главами субъектов Сибирского федерального округа на окружном совещании. Нам известно о семи регионах Сибири, которые для себя определили такую же сумму поддержки мобилизованных граждан», — заявила глава Минсоцзащиты Наталья Оськина.

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По словам барнаульца, наблюдавшего за сносом, на это зрелище можно «смотреть и смотреть».

Посмотрите и вы.

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