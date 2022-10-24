Томенко создал оперативный штаб по вопросам безопасности и правопорядка в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко создал оперативный штаб по решению вопросов обеспечения безопасности и правопорядка в регионе. Как сообщает пресс-служба региональных властей, 21 октября глава региона провел первое заседание — в нем приняли участие руководители органов правопорядка и безопасности, члены правительства края, а также руководители органов исполнительной власти.

Томенко напомнил, что президент России Владимир Путин подписал указы о введении определенных уровней готовности в регионах России — это коснулось и Алтайского края, где начал действовать базовый уровень готовности. Губернаторы же получили дополнительные полномочия по решению целого ряда вопросов с обеспечением безопасности и правопорядка, функционирования экономики, социальной сферы.

«Первые основные решения и планы действий уже приняты, и они реализуются. Речь идёт о том, что мы продолжаем работать в обычном режиме, так как для Алтайского края определен базовый уровень готовности. Но по некоторым объектам критически важной инфраструктуры дополнительная работа по усилению мер безопасности уже сегодня проводится нашими специальными службами, межведомственными комиссиями и руководством непосредственно этих предприятий и объектов», — сказал глава региона.

Томенко добавил, что большое внимание в ближайшее время уделят местам массового пребывания людей. Основные направления, где необходимо усилить работу — отрасли социальной сферы, реального сектора экономики, а также транспорта.

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Вопрос дня Что такое уровень базовой готовности, который ввели в Алтайском крае, и как он отразится на жителях?

В дальнейшем подобные заседания будут проводиться еженедельно. Губернатор призвал всех руководителей органов власти края обращаться в оперативный штаб для решения всех возникающих вопросов и вносить инициативы на рассмотрение штаба.