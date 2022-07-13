У кого ноль, а где-то плюс 40%. Почему выросли тарифы на коммуналку в Алтайском крае

С 1 июля в Алтайском крае тарифы на холодную воду в отдельных муниципалитетах резко выросли. В отдельных случаях прибавка составила до 40%. В числе «передовиков» оказались Камень-на-Оби, Славгород, Заринск, а также Чарышский и Панкрушихинский районы. Столь значительный рост тарифов объясняется изношенностью коммунальных сетей, рассказал в ходе онлайн-форума замначальника краевого управления по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков.

Вода дешевая и не очень

«Рост тарифов связан, в первую очередь, с изношенностью коммунальной инфраструктуры и фондов, которые нуждаются в регулярном текущем и капитальном ремонте. Кроме того, растет стоимость материалов и оборудования, используемых для ремонта и эксплуатации сети, вследствие чего тариф увеличивается с учетом этих расходов, а также с учетом роста зарплаты, прожиточного минимума населения», — подчеркнул Колосков.

А вот тариф на питьевую воду в Барнауле с 1 июля вырос всего на 4%. Действующая цена за 1 «куб» составляет 24,09 рублей или на 93 копейки больше, чем было ранее. Между тем по отношению к прошлому году существенно снизятся платежи для жителей пригородных поселков. Речь идет о Бельмесево, Мохнатушке, Центральном, Черницке и Ягодном. Связано это с тем, что с 1 января 2022 года у них тарифы уменьшили на 75% из-за выравнивания «ставок» для всех потребителей «Барнаульского водоканала». Теперь они утверждены на уровне 24,02 рубля за куб. м и с 1 июля не изменились.

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Ранее в управлении сообщали, что в 162 муниципалитетах тарифы на воду не увеличились с июля. Они либо сохранились на уровне декабря 2021 года или уже снизились с 1 января по отношению к декабрю прошлого года и расти не будут. В их числе — Яровое и Белокуриха. Как пояснил Колосков, законодательство в сфере ценообразования позволяет при установлении тарифов учитывать не только инфляцию, но и другие факторы.

В частности, корректировка в меньшую сторону возможна при неисполнении инвестпрограмм по модернизации инфраструктуры или недостижении утвержденных показателей надежности и качества объектов водоснабжения и водоотведения. Кроме того, немаловажную роль на динамику тарифов оказывает снижение объемов полезного отпуска. Так «колебания» тарифов связано с методологией их расчета.

Ведомство также напоминает: при увеличении платежей за коммунальные услуги к декабрю прошлого года сверх утвержденных предельных индексов роста платы орган местного самоуправления предоставляет всем гражданам компенсации. Кроме этого, есть дополнительные социальные компенсации и субсидии, которые могут оформить граждане, если оплата жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе их семьи составляет 22% (или 18% для семей со среднедушевым доходом до двух краевых прожиточных минимумов).

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Золотой мусор для барнаульцев

Но если с водой жители Барнаула практически не заметят никакой разницы в своих квитанциях, то с вывозом мусора ситуация прямо противоположная. «Действительно, тариф барнаульского регоператора вырос со второго полугодия на 25%, при этом его совокупная выручка в 2022 году по отношению к 2021 году в сопоставимых условиях выросла лишь на 11%», — напомнил представитель Алтайтарифа.

Причинами роста совокупной выручки, по оценке Олега Колоскова, являются постоянно действующие факторы (рост цен, индексация зарплаты), а также рост расходов на транспортировку отходов, включение НДС услуги по захоронению отходов.

«Дополнительное влияние на рост тарифа в Барнаульской зоне оказало включение недополученных доходов в период деятельности нового регионального оператора до установления ему экономически обоснованного тарифа, а также снижение расчетного объема отходов в соответствии с актуализированной территориальной схемой обращения с отходами в Алтайском крае», — пояснил чиновник.

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Напомним, что нормативы накопления ТКО для жителей Барнаула снизились с 1 июля 2021 года, поэтому горожане некоторое время оплачивали услугу по вывозу мусора в заниженном размере, что и привело к недополученным доходам регионального оператора, которые в соответствии с законодательством необходимо компенсировать.

Что нового ждет жителей края в 2023 году

Уже точно известно, что прорабатывается вопрос о введении дополнительной дифференциации тарифов на электроэнергию с расширением количества категорий. Пока тарифы отличаются у двух категорий — жителей с электроплитами и без таковых. Следует отметить, что рост тарифов на электроэнергию в Алтайском крае в 2022 году оказался ниже предусмотренного прогнозом Минэкономразвития России.

Точно сказать, как поменяются тарифы ЖКХ на 2023 год в краевом управлении пока не могут. «Необходимо отметить, что в настоящий момент прогноз индекса потребительских цен является предварительным, и текущие темпы инфляции не следует проецировать на динамику тарифов 2023 года», — сообщил Олег Колосков.

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При этом вне зависимости от влияния макроэкономических факторов сохраняются установленные ограничения роста платежей граждан за коммунальные услуги. Конкретные параметры назовет правительство России осенью текущего года. Повышенный рост платежей компенсируется населению вне зависимости от уровня доходов и наличия льгот органами местного самоуправления при финансовой поддержке из краевого бюджета, резюмировал чиновник.

Напомним, с 1 июля в Алтайском крае увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это коснулось электроэнергии, отопления, ТКО и сжиженного газа. Ранее, с 1 января, была проиндексирована плата за капремонт.