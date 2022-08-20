Умер кукловод, управлявший Филей в передаче «Спокойной ночи, малыши!»

Умер артист и музыкант Сергей Григорьев, который многие годы играл Филю в детской телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Об этом сообщает «NEWSru Израиль».

Сергей Григорьев будет похоронен в воскресенье, 21 августа, в 18:00 на кладбище общины в поселении Текоа в Гуш-Эционе, куда он переехал в 2014.

Григорьев родился в 1958 году в Москве. Окончил консерваторию имени Гнесиных, факультет кукольников. С 1987 по 2014 год работал в программе «Спокойной ночи, малыши!», а с 2003 года исполнял роль кота Коксика в программе «Шишкин лес».

Сын актера Эльдад — фельдшер спасательной службы MADA в Израиле. Весной он был в составе группы израильских медиков, отправившихся в полевой госпиталь «Кохав Меир» на Украине.

Напомним, что программа «Спокойной ночи, малыши!» выходит в эфир с 1 сентября 1964 года. Филя — один из самых старых ее персонажей.